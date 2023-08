Mădălina Ghenea, mesajul pentru Grigor Dimitrov la care nimeni nu se aștepta! Cu el îl va impresiona cu adevărat pe celebrul tenismen!”Trebuie să sacrific mult! Un bărbat ridicol de arătos”

In articol:

Mădălina Ghenea este îndrăgostită de tenismenul Grigor Dimitrov, omul fără de care nu poate sta nici măcar o zi.

Mădălina Ghenea radiază de fericire mai mult ca niciodată! Poate tocmai de aceea, nici nu își mai ascunde nimic din ceea ce i se întâmplă în viața private, care, până nu demult, era tabu! Un teritoriu unde doar paparazzi mai aflau cate ceva.

Ei bine, iubirea pentru Grigor Dimitrov, tenismenul clasat pe locul 20 ATP, pare a fi atât mare, încât superba actriță vrea să o împărtășească acum cu toată lumea. Drept dovadă, și ultimul mesaj postat de ea pe Instagram, acolo unde a depășit numărul de un milion de urmăritori. În el, Mădălina vorbește, chiar înainte de ziua ei, despre tenismen și despre suportul lui necondiționat în cariera care și ea își urmează drumul ascendent.

Mădălina Ghenea: ” Au mai rămas doar câteva ore până la ziua mea de naștere...”

Mădălina Ghenea a vorbit despre premiul primit, emoția de pe scenă și tot ce a urmat după, o vacanță scurtă, poze cu Grigor Dimitrov făcute de paparazzi, dar și ce presupune viața de vedetă.

” Au mai rămas doar câteva ore până la ziua mea de naștere... 8.8. Știu că nu sunt grozavă pe Instagram, dar sunt oarecum mândră de câteva lucruri mici care s-au întâmplat în ultima vreme și bineînțeles că am întârziat foarte mult să împărtășesc acest lucru cu voi.

În primul rând acest premiu uimitor primit pe aceeași scenă unde inspirația mea pentru totdeauna, singura și unica Sophia Loren, a primit unul. Deși am citit în ziare că am fost fotografiată în Maratea într-un fel de vacanță, ei bine, ”vacanța” a durat doar 20 de ore în care abia am dormit, am mâncat totuși multă mâncare bună, s-au făcut o mulțime de poze cu și fără acordul nostru, am dat interviuri și am participat la ceremonia de premiere ”, a scris Mădălina Ghenea, pe Instagram

Mădălina Ghenea, mesajul pentru Grigor Dimitrov, la care nimeni nu se aștepta! ”Îi mulțumesc acestui b ărbat ridicol de arătos! A călătorit cu mine”

Mădălina Ghenea l-a adus apoi în discuție pe iubitul ei, Grigor Dimitrov, căruia i-a trimis un mesaj indirect, extrem de emoționant.

” Motivul pentru care arătăm destul de obosiți în fotografii este pentru că am călătorit 15 ore pentru a ajunge acolo și 25 pentru a pleca de acolo.

Trebuie să-i mulțumesc acestui bărbat ridicol de arătos, Grigor Dimitrov, pentru că a călătorit cu mine și, de asemenea, pentru că a înțeles că trebuie să sacrific mult timp de calitate împreună pentru a fi în fața unui computer cam zi și noapte în ultimele luni, dar cu rezultate bune ”, a încheiat mesajul Mădălina Ghenea pe rețelele sociale.

Ar fi de menționat faptul că, după ce a ajuns până în semifinale la Washington săptămâna trecută, unde a fost învins de Daniel Evans, 3-6, 6-7, Grigor Dimitrov a luat decizia să nu participe la turneul ATP de la Toronto și așa a putut fi lângă iubita lui de ziua acesteia.