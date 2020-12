Mădălina Ghenea se iubește cu idolul unui oraș întreg. Bărbatul este mai mic cu 12 ani

Mădălina Ghenea face senzație în Italia. Frumoasa româncă se iubește cu idolul unui oraș întreg, un tânăr cu 12 ani mai mic decât ea. Olteanca este din nou în atenția presei italiene, după ce unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din peninsulă a pus ochii pe ea.

In articol:

Citeste si: Mădălina Ghenea, show interzis cardiacilor! S-a dezbrăcat și s-a filmat Video

Frumosul model din România formează un cuplu cu Nicolo Zaniolo, jucătorul de la AS Roma. Bărbatul are 21 de ani și se poate lăuda cu o carieră impresionantă până la această vârstă. Tânărul a îmbrăcat peste 50 de meciuri tricoul celor de la Olimpico, din 2018 până în prezent. Tot în același an, iubitul Mădălinei a semnat și cu gruparea din Serie A.

Citeste si: Mădălina Ghenea, surprinsă de paparazzi relaxându-se în vacanță alături de iubit

Citeste si: Bendeac a vorbit despre o boală grea pe care o are. A folosit „o anumită medicație” - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

Publicația italiană Corriere dello Sport a scris despre faptul că Nicolo a încheiat relația cu Sara Scaperotta, iar acum ar avea o relație cu Ghenea. Între româncă și fotbalist este o diferență de vârstă de 12 ani, care nu reprezintă o problemă pentru cei doi. Presa străină a mai scris și despre faptul că între cei doi există o legătură amoroasă, în urma unor imagini postate pe Instagram, la o distanță destul de mică unul de altul, lucru care i-a lăsat pe italieni să interpreteze că între cei doi ar exista o idilă.

Nicolo Zaniolo[Sursa foto: Instagram]

Mădălina Ghenerea, dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo

În urmă cu ceva timp au existat câteva zvonuri referitoare la faptul că între româncă și Ronaldo ar fi existat o legătură. Iată că Mădălina Ghenea a dorit să dea cărțile pe față și să spună adevărul despre ce s-a întâmplat între ea și fotbalistul lui Juventus.

”Am stat patru ore împreună. Am filmat cu el o reclamă pentru un parfum și am rămas cu o impresie excelentă. Este un om de mare caracter, un familist convins. Dacă a încercat să-mi facă avansuri? Nu. Am stat patru ore cu Ronaldo, am filmat tot, iar apoi a plecat imediat. Un adevărat profesionist”, a precizat Mădălina Ghenea în presa italiană, în urmă cu doi ani.