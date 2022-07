Mădălina Manole ar fi împlinit astăzi 55 de ani. Interviu emoționant cu unul dintre bunii prieteni ai artistei: "Mi-a apărut în vis și mi-a transmis un mesaj" | EXCLUSIV

In articol:

Daniel Gheorghe ne-a vorbit despre unul dintre cele mai frumoase momente de la concertele artistei, momentul din 1998, atunci când avea doar 12 ani și a mers cu părinții săi la Festivalul de la Mamaia. Memoria artistei a fost păstrată în inima prietenului său întotdeauna, iar ori de câte ori are ocazia, merge la cimitirul de la Ploiești.

Daniel Gheorghe a fost un bun prieten al Mădălinei Manole și a petrecut numeroase momente frumoase alături de artistă, dar și de familia ei. La concerte, la emisiuni TV, dar și filmări, Daniel a fost un sprijin pentru Mădălina, iar „iertarea” a fost una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat de la artistă.

Bunul prieten al Mădălinei Manole, fascinat de vocea artistei

Daniel Gheorghe ne-a povestit o amintire din 1988, atunci când a fost spectator la Festivalul de la Mamaia. Acesta avea doar 12 ani și a fost fascinat din prima clipă de vocea Mădălinei Manole.

Ulterior, a mers în culise alături de părinții lui, iar după spectacolul de la Mamaia a însoțit-o pe artistă la numeroase concerte, filmări și emisiuni TV.

„ Voi începe cu anul 1988, când Mădălina a participat la Festivalul de la Mamaia, la Secțiunea Interpretare, cu piesa „Un om sentimental”. Aveam vârsta de 12 ani, eram prezent cu părinții și îmi aduc aminte că am fost în fața scenei și stăteam cu capul în palme și mă uitam la ea. Eram fascinat.

Apoi am fost în culise, vă dați seama, la 12 ani! Mi-a plăcut foarte mult timbrul ei vocal, mi-a rămas impregnat în memorie. După această întâlnire a urmat o serie de spectacole în care mă invitase, au trecut anii și am plecat de la titulatura de fan, după care, fiind alături de ea, în diverse ocazii, filmări acasă la ea, videoclipuri, spectacole, emisiuni și așa mai departe, am reușit să ajung la sufletul ei ca prieten și m-a acceptat în grupul ei de prieteni”, a mărturisit Daniel Gheorghe, bunul prieten al Mădălinei Manole.

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe]

Daniel Gheorghe, prieten cu numeroși artiști

Daniel Gheorghe a cunoscut nume mari ale scenei românești alături de Mădălina Manole, iar cu două bune prietene ale artistei, cântărețe și ele, a mers la mormântul de la Ploiești.

„Foarte multe, cu care sunt și prieten acum: Sanda Ladoși, Nico, Monica Anghel, Luminița Anghel, mare parte din generația Mădălinei Manole.

Păstrez legătura cu ei, la cimitir la Ploiești am fost însoțit de-a lungul timpului și de două prietene ale Mădălinei, mari nume ale scenei românești”, a povestit el, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

„Timp de doi ani de la tragedie, am fost prezent în fiecare weekend la mormânt”

Daniel ne-a mărturisit, cu tristețe, că ziua de 14 iulie nu mai are nicio semnificație după moartea Mădălinei Manole. Până la momentul tragediei din 2010, acesta aștepta cu nerăbdare ziua cântăreței.

În fiecare weekend, în primii doi de la tragedie, a mers la cimitir, la mormântul cântăreței, iar în prezent merge ori de câte ori are ocazia, fără să aștepte data de 14 iulie, când mai are loc împlinirea a câte un an de la deces.

„ De la momentul tragediei, din 2010, data de 14 iulie nu mai are o semnificație. Înainte mă gândeam că 14 iulie este ziua omului Mădălina Manole, din 2010, de când s-a întâmplat tragedia, nu mai are nicio semnificație.

Timp de doi ani de la tragedie, eram prezent la mormântul Mădălinei în fiecare weekend. Apoi, nu așteptam neapărat să vină 14 iulie pentru a marca an de an dispariția artistei, mergeam ori de câte ori aveam ocazia la cimitir. De altfel, foarte multe persoane m-au întrebat de ce nu aleg să merg în data de 14 iulie la cimitir. Tocmai ce am răspuns, pentru mine nu mai reprezintă 14 iulie așa bucurie.

Am cunoscut familia Mădălinei, l-am cunoscut pe Șerban Georgescu, primul soț aș Mădălinei, mergeam des la ei acasă. Aleg să merg la cimitir în preajma zilei de 14 iulie, cu o sâmbătă înainte de a se apropia ziua ”, a mai povestit bunul prieten al Mădălinei, pentru WOWbiz.ro.

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe]

Cea mai importantă lecție primită de la Mădălina Manole

Daniel Gheorghe ne-a dezvăluit care a fost cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la Mădălina Manole. Buna lui prieten l-a îndemnat să ierte întotdeauna, dar și să facă lucruri pentru oameni și mai ales care să le aducă oamenilor un zâmbet pe chip.

„Pe lângă educația pe care am primit-o din partea familiei mele, Mădălina m-a învățat în primul rând să iert, este foarte important!

În al doilea rând, mi-a spus: Daniel, dacă ai ocazia, să îți îndrepți atenția asupra oamenilor și să lucrezi pentru oameni, ceea ce am și făcut. Lucrez într-o instituție publică, iar ieri am absolvit cea de-a doua facultate, dar de data aceasta este o facultate de artă, pentru că i-am urmat sfatul Mădălinei: am călcat pe urmele artei și exact cum ea oferea emoție oamenilor, așa îmi doresc și eu să urmez acest drum și sunt sigur că Mădălina este mândră de acest lucru pe care l-am realizat”, a dezvăluit acesta, pentru WOWbiz.ro.

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe]

Cum a visat-o Daniel Gheorghe pe Mădălina Manole, la 7 ani de la deces

Bunul prieten al artistei ne-a povestit că în primii doi ani, a visat-o foarte des pe artistă, iar mai apoi, aceste momente s-au rărit.

Totuși, când s-au împlinit 7 ani de la tragicul eveniment, Mădălina Manole parcă i-a transmis un mesaj bunului său prieten.

„ Până la doi ani, o visam des. Apoi rar. Dar știu că la 7 ani am visat-o odată și era zăpadă, iar eu o întreba ce se întâmplă cu ea și mi-a spus: Sunt fericită, sunt un înger.

Acum, mă gândesc că odată cu împlinirea celor 7 ani, doar Dumnezeu știe, doar poate sufletul ei, acolo sus, și-a găsit liniștea. În acest an, anul cu numărul 12, a fost ultima scrisoare pe care i-am adresat-o.

Prin toate aceste scrisori, am vrut să arăt oamenilor ce a însemnat Mădălina ca om pentru mine, ca artist, ce rol a avut în viața mea. Să trăiești alături de un astfel de om anii de copilărie, adolescență și maturitatea... m-am oprit la cea de-a 12 scrisoare în ideea că cei 12 Apostoli sunt alături de ea”, a explicat el, pentru WOWbiz.ro.

