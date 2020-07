Scandal uriaș la mormântul Mădălinei Manole. Ce a făcut Petru Mircea

In articol:

Mădălina Manole s-a sinucis în urmă cu 10 ani, înghițind o substanță foarte periculoasă, mai exact furadan.Artista a fost găsită a doua zi de dimineață de soțul ei, Petru Mircea, în casă.

Vestea tragică că Mădălina Manole nu mai este în viață nu este acceptată nici la momentul actual de către fanii acesteia. Un fan de-al artistei, care a fost să ieri la mormântul Mădălinei Manole, a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj uluitor.

Mădălina Manole, apărată de fani

Se pare că și soțul acesteia a mers la mormânt pentru a o comemora, însă fanii artistei l-au criticat dur pentru un gestul făcut. Persoana care a fost de față a postat un mesaj în care susține că Petru Mircea a aruncat la gunoi un ghiveci de flori de pe mormântul artistei, care era lăsat acolo de tatăl acesteia.

„În sfârșit Petru Mircea, fostul soț al Mădălinei Manole a binevoit să treacă pe la Mădălina, însă a avut nesimțirea să arunce la guno un ghiveci pus la mormântul Mădălinei de către cineva care o apreciază încă pe Mădălina( adică tatăl ei)”, declară fanul artistei.

În plus, omul consideră că orice persoană poate merge să îi aprindă o lumânare sau să îi ducă un buchet de flori, indiferent de situația financiară. De asemenea, persoana care a mers la mormântul acesteia din Ploiești l-a atacat dur pe fostul soț al cântăreței.

“Nu toată lumea a primit moștenire averea Mădălinei Manole. Rușine!”, scrie în aceeași postare fanul Mădălinei Manole.

Petru Mircea a eșuat în afaceri

Petru Mircea a avut o cifră de afaceri egală cu zero în anul 2018 pentru firma de sunet pe care o deține. Mircea Sunet SRL nu a avut activitate anul trecut, nu a avut nici angajați și pare să fi intrat într-un fel de conservare. Chiar și datoriile firmei s-au menținut la același nivel cu anul precedent: 526 lei.

Este cel mai slab an al firmei lui Petru Mircea de la înființarea fiermei cu sediul în casa în care a murit Mădălina Manole. În 2017, SRL-ul a realizat o cifră de afaceri de 15.000 lei și un profit de 14.550 lei iar cel mai productiv an a fost 2013, cu 106.456 lei (dar cu un profit de doar 417 lei). Se pare că deși este considerat un bun profesionist în branșă, fostul soț al Mădălinei Manole nu este la fel de priceput atunci când vine vorba de afaceri.

Mădălina Manole a lăsat în urmă un băiat

Petru Mircea este cel de-al doilea soț al Mădălinei Manole, după ce cântăreața s-a despărțit de compozitorul Șerban Georgescu. Cei doi au împreună un băiat care în prezent are 11 ani.

În 2010, Mădălina Manole a fost găsită moartă la parterul vilei din Otopeni chiar de către Petru Mircea. Anchetatorii au ajuns la concluzia că interpreta s-a sinucis cu o substanță chimică folosită în general pe post de insecticid, însă familie Mădălinei nu a acceptat niciodată verdictul, susținând că în seara respectivă a fost de fapt o crimă.

Cum s-a măritat prima oară Mădălina Manole

WOWbiz.ro a oferit detalii neștiute despre prima căsnicie a Mădălinei Manole. Pe când era în viață, iubita artistă a oferit detalii neștiute despre modul în care a ales să își unească destinele cu Serban Georgescu, compozitorul care a reușit să îi fure inima.

Pentru ca oamenii aveau prejudecati, Madalina Manole s-a certat cu parintii pentru ca s-a maritat cu Serban Georgescu, compozitorul care era cu 15 ani mai in varsta decat cantareata. Cei doi s-au insurat in 1994, insa au divortat in 2003.

„O aberatie pe care am auzit-o era ca eu l-am luat pe Serban din interes. Cind l-am cunoscut pe el, eu lucram la aeroport, eram studenta, aveam de gind sa ma perfectionez in meseria pe care o practicam, una dintre cele mai frumoase, dar si plina de raspundere”, a dezvaluit Madalina Manole intr-un interviu din revista Tango.

Madalina Manole a dezvăluit că relația cu Șerban Georgescu nu a fost una liniștită, iar cei din jur au încercat să îi despartă. „Nu eram una de pe strada sau o dizeuza dintr-un bar, vreo ratata. Aveam viata mea, drumul meu. Daca ar fi fost vreun interes la mijloc, dupa ceva ani, cind incepusem sa cistig bani buni din concerte, puteam bine-mersi sa-mi pun banii intr-un cont si sa plec de linga el. In schimb, Manole ce-a facut? S-a luptat cu lumea din jur si cu o groaza de prejudecati si de birfe pentru omul iubit, incepind cu parintii cu care m-am certat teribil si sfirsind cu toata lumea muzicala care ne birfea”, a mai marturisit „Fata cu parul de foc”.

„Erau momente in care o primeam si momente in care n-o primeam. In toti acesti 15 ani de casnicie, fiecare zi a avut agonie si extaz. Erau momente in zi in care il adoram si alte momente in care l-as fi impuscat. Asta cind facea lucruri cu care nu eram de acord, pe care nu mi le puteam explica”. Dupa divortul de Georgescu, Madalina s-a maritat cu Petru Mircea. Ea s-a sinucis pe 14 iulie 2010, chiar in ziua in care implinea 43 de ani.