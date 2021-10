Mădălina Pamfile a oferit explicații despre reacția nervoasă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” : ”N-am murit, n-am crăpat”

In articol:

Mădălina Pamfile este una dintre cele mai apreciate concurente de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, iar ținutele ei fac ravagii atât în rândul concurentelor, cât și în al juraților. Totuți, cu două ediții în urmă, Mădălina a pierdut steluțe importante pentru ea, ținuta fiind considerată simplă, în comparație cu altele prezentate de ea.

Atunci, Mădălina a avut o reacție nervoasă, supărată fiind pe ea că nu a putut mai mult în seara respectivă. După ce i s-a spus de către o colegă de competiție, că este nervoasă pentru că a început să piardă steluțe, Mădălina a ținut să lămurească lucrurile. Așa că, vedeta a transmis un mesaj, pe contul ei de Instagram, acolo unde a explicat faptul că nu a fost supărată pe vreo colegă sau pe vreun jurat, ci pe ea.

Mădălina Pamfile [Sursa foto: Instagram]



Mădălina Pamfile, despre reacția nervoasă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

” Voiam sa va zic, dupa emisiunea de aseara ca n-am murit, n-am crapat, ca am vazut cateva comentarii ca – a murit Madalina, a crapat – nici n-am murit, nici n-am crapat, sunt foarte ok. Dar cu siguranta am fost suparata sau nervoasa, nu pe vreo concurenta, nici pe vreun jurat, am fost pe mine ca am vrut sa iau stelutele acelea. Atata tot, nu s-a intamplat absolut nimic, nu inseamna nici ca-mi dau arama pe fata, nici ca…nimic. Eu aceeasi reactie o am tot timpul, depinde ce se intampla in viata mea.

Eu sunt genul de om care reactioneaza intr-un fel anume, in anumite situatii. Cum ar fi, daca eu ma lovesc la degetelul mic de la picior, de piciorul patului, eu am o reactive. Reactia aia nu este la fel ca a altora. Eu cu patul avem o discutie atât despre el, cat si despre familia lui si cine l-a pus pe el in mijlocul camerei si de ce mi-a lovit degetelul. Eu aceasta reactie o am tot timpul, indifferent unde ma aflu. Aceasta este personalitatea mea, caracteerul meu, ma enervez, am un fel anume de a raspunde atunci cand am nervi si cam atat.

Nu am pretins niciodata ca sunt perfecta, ca sunt superioara sau ceva. Eu sunt asa cum m-a lasat Dumnezeu, cu bune si cu rele, nu sunt perfecta si nu am crezut lucrurile acelea si nici voi nu sunteti perfecti”, este mesajul transmis de Mădălina Pamfile, pe contul ei de Instagram.

Mădălina Pamfile [Sursa foto: Instagram]