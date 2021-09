Mădălina Pamfile, dezvăluiri în lacrimi în timpul jurizării Bravo, ai stil! Celebrities! „Mi-as dori ca lumea să nu mai judece in prisma celor întamplate de acum 10 ani”

In articol:

Prima gală din sezonul șapte Bravo, ai stil! Celebrieties a fost pentru Mădălina Pamfile un adevărat succes. Îmbrăcată cu o superbă rochie de culoare neagră, lungă, cu o crăpătură care îi dezvelea piciorul stâng și cu un decolteu adând care îi punea perfect în evidență bustul generos, aceasta a reușit să facă senzație.

Accesoriile purtate au făcut și ele diferența. Pantofii, replică după un celebru model al unei case de modă de lux, mănușile negre, lungi, cu mărgele și pălăria simplă neagră au dat o notă chic ținutei.

De asemenea, întregul moment pe care l-a executat atunci când Ilinca Vandici i-a strigat numele, i-a dat pe spate pe toți. Superba brunetă a reușit să-i impresioneze pe cei trei jurați și să obțină punctajul maxim din partea lor, cinci pe linie.

Totuși, puțină lume știe prin ce a trecut Mădălina Pamfile înainte de a ieși pe ușă și a ajunge în platoul Bravo, ai stil! Celebrieties. Cu inima frântă, aceasta și-a lăsat fiica bolnavă acasă și s-a prezentat în emisiune ca și când nimic nu s-a întâmplat.

Mădălina Pamfile a izbucnit în hohote de plâns: „Fiica mea avea temperatură”

Deși a intrat pe scenă veselă și încrezătoare, Mădălina Pamfile ascundea o mare durere în suflet. Fiica ei s-a îmbolnăvit, iar atunci când a plecat de acasă cea mică avea febră. Concurenta a găsit pe cineva să aibă grijă de ea și a fugit la emisiune. Pe parcursul jurizării nu a arătat nici măcar o secundă ceea c se întâmpla în sufletul ei, dar la final, după ce și-a auzit notele, aceasta a izbucnit în lacrimi și a povestit totul.

„Mă bucur pentru că am lucrat și mi-am dorit sa fac o imagine bună. Azi când am plecat am lăsat-o pe cea mica intr-o situtie... a făcut enteterocolită, când am plecat avea temperatură. Mă bucur că a meritat acest sacrificu. Am lăsat-o pe mâini bune. Mă bucur că am încercat și că am reușit.

Sunt femeie, nu am timp sa plâng. Nu am un motiv, e o chestie interioara, plâng de bucurie. Mi-as dori ca lumea să nu mai judece in prisma celor întamplate de acum 10 ani. Nu accept lucrul acesta”, a spus Mădălina Pamfile.

Gestul ei l-a impresionat pe Tibi Clenci, care a comparat-o cu marii actori care indiferent de ceea ce se întâmplă în viața lor privată, nu arată acest lucru și pe scenă.

„Așa fac marii actori, pe scenă se transformă, se matamorfozeaza. Sunt sigur că fetița ta se simte mai bine cand ajungi acasa”, a spus juratul.

