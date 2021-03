Mădălina, prima reacție după ce a părăsit Puterea Dragostei! Ce se întâmplă în aceste momente cu iubita lui George: "Cea mai dură experiență"

In articol:

Mădălina și George au decis să părăsească Puterea Dragostei și să își ducă relația la următorul nivel. Cei doi îndrăgostiți s-au întors acasă și sunt mai fericiți ca niciodată.

Ieri, fosta concurentă a postat mai multe imagini pe contul său de Instagram alături de George și a scris și un mesaj despre întreaga experiență din casa Puterea Dragostei. Frumoasa șatenă recunoaște că a fost cea mai frumoasă, dar și cea mai dură experiență.

"Și încep cu un “Mulțumesc Doamne”, mulțumesc pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce am, familie, prieteni, pentru tot ce am primit, pentru toate clipele de întristare, pentru cele de fericire, pentru că am învățat din toate, pentru că mereu ești aici cu mine. Vă mulțumesc vouă dragii mei că mi-ați fost alături din prima până în ultima zi. A fost cea mai frumoasă și cea mai dură experiență din viața mea ,am avut norocul să îmi întâlnesc sufletul pereche, să mă îndrăgostesc din prima zi. Vă rog să nu fiți triști,noi suntem liniștiți,Fericiți și ne iubim foarte mult!♥️🙈 vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea ,vă iubesc ♥️", a scris Mădălina pe Instagram.

Mădălina și George au părăsit Puterea Dragostei

Mădălina și George au părăsit Puterea Dragostei. Decizia de a părăsi competiția de la Kanal D i-a aparținut tinerei, care susține că s-au adunat extrem de multe de-a lungul timpului și nu a mai putut trece peste.

„Decizia am luat-o eu pentru că s-au adunat mai multe. Nu mai suport. O să ne vedem în curând. Vrem să vă mulțumim, doamna Cristina(...) La mine s-au adunat foarte, foarte multe. Nu sunt robot, sunt om. Nu sar la bătaie, nu înjur și nu mă iau de trecutul cuiva. N-am mai putut și am fost foarte nervoasă. În afara faptului că am trântit o ușă, eu n-am făcut nimic” , a declarat Mădălina de la Puterea dragostei.