Madeleine McCann, fetița dispărută în 2007, ar fi apărut! Filmarea în care cere ajutor disperat a ajuns virală și a șocat o lume întreagă: "Eu sunt. Am fost abuzată"

In articol:

În urmă cu aproape două decenii, direct din camera unui hotel din Portugalia, acolo unde se afla în vacanță cu părinții, Madeleine McCann a dispărut fără urmă.

De atunci, polițiștii au căutat-o neîncetat, în toată lumea, dar fără a avea vreun rezultat pozitiv în acest sens.

Citește și: Madeleine McCann, dispărută în 2007, ar fi fost văzută de un martor în Portugalia: „Am fost sigur că e ea”

Madeleine McCann, fetița dispărută în 2007, ar fi apărut [Sursa foto: Facebook ]

Julia Wandelt readuce în atenția tuturor cazul fetiței Madeleine McCann

Însă, acum, cazul a ajuns, din nou, în atenția publicului larg, după ce o tânără din Polonia a declarat că, de fapt, ea este copilă dată dispărută în urmă cu 16 ani.

Julia Wandelt are 21 de ani, deci este mai mare cu trei ani decât Madeleine, care acum ar avea 19 ani, este cea care a devenit extrem de cunoscută în spațiul public, după ce a spus că ea ar fi cea căutată, fapt care a creat multe reacții și comentarii. Însă, și multă durere, atât pentru părinții ei, cât și pentru familia care încă-și căută fiica.

„Eu sunt Madeleine McCann”, scrie ea, în mediul online.

Citeste si: Felicitări de 1 Martie 2023: Imagini cu text pentru prima zi de primăvară. Să aveți o primăvară frumoasă! ”Un mărțișor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Acolo unde a și declarat că face eforturi pentru a obține un test AND care să demonstreze spusele sale. Declarații care au la bază, după cum notează ea, și semnele identice care o leagă de fetița dispărută: un semn din naștere pe picior și o pată în ochiul drept.

Pe lângă aceste lucruri, Julia mai susține și că asemănarea dintre ea și părinții lui Medeleine, Kate și Gerry McCann, este izbitoare.

De altfel, ea spune și că diferența de vârstă este doar încă un alt lucru fals din viața ei, ca multe altele. De exemplu, Julia susține că nu are multe amintiri din copilărie, că a fost abuzată sexual de un bărbat care, conform imaginilor, seamănă izbitor cu cel care este vizat și în dosarul de dispariție a lui Medeleine.

Christian Brueckner, un bărbat de 43 de ani, german, a intrat atunci în vizorul polițiștilor, după ce mai multe piste au dus către el, fiind acuzat de viol și pedofilie și aflat încă în închisoare.

Mai mult decât atât, tânăra din Polonia mai spune și că părinții ei biologici o mint ori îi ascund lucruri din trecutul ei, căci poveștile lor nu sunt aceleași niciodată și nu coincid cu ceea ce a aflat de la profesoara sa.

Ba mai mult decât atât, nici fotografii de pe vremea când era un copil nu există, ori din perioada de graviditate a mamei sale. În acest sens, când nu are pe nimeni aproape care să dea dreptate credințelor sale, nici măcar autoritățile ori familia, Julia a cerut ajutor celor din mediul online.

Citeste si: “Am fost la mama și acum plec spre casă.” De ce Oana Roman nu își duce acasă mama. Ce a pățit fosta soție a lui Petre Roman- kfetele.ro

Citeste si: Mărțișor 2023. Mituri despre firul alb-roșu oferit în prima zi de primăvară. Tot ce trebuie să știi despre simbolul care vestește începutul primăverii- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Cu siguranță nu ajungeam aici”. Ce mesaj i-a transmis Mario Fresh lui Alex Velea, după ce și-au aruncat cuvinte grele și au încheiat colaborarea pe plan muzical- radioimpuls.ro

Citește și: Mărturii incredibile! Cazul fetiței, care a dispărut dintr-o cameră de hotel în 2007, revine! Unde ar fi fost văzută Madeleine McCann

„Nu-mi amintesc practic nimic din copilăria mea, a scris fata ca răspuns la un urmăritor. Amintirile sunt toate amestecate și când am încercat să vorbesc cu părinții mei, ceea ce spun nu se potrivește și ei continuă să schimbe subiectul. Le-am cerut fotografii ale mamei mele însărcinate sau alte documente medicale, fotografii din copilărie, dar nu mi le-au arătat niciodată. Îmi spun doar că sunt nebună.

Profesoara de la școală mi-a spus că nu am început să învăț cu ei de mică, dar părinții mei vor să mă convingă de contrariu. Am avut o viață foarte dificilă și am suferit traume… Cred că eu sunt Madeleine pentru că am fost abuzată de un pedofil german (Peter Ney) care seamănă cu fotografia numărul 4B care apare pe site-ul findmadeleine.com”. „Conform documentelor, am 21 de ani, dar cred, personal, că atunci când cineva a răpit copilul, probabil că i-a schimbat identitatea. Anchetatorii de poliție din Marea Britanie și Polonia încearcă să mă ignore. Îmi voi spune povestea în postări aici. Ajutați-mă!”, a mai spus tânăra, pe contul de Instagram care-i poartă numele celei dispărute.

Totul în timp ce apropiații familiei fetiței dispărute spun că ieșirea publică a Juliei și comentariile ei pe seama acestui caz nu le fac deloc bine, însă vor să afle adevărul, căci multe s-au spus de-a lungul timpului, însă nimic nu a fost adevărat. Dar chiar și așa, ei continuă să spere că într-o bună zi își vor găsi, totuși, copila.

„Familia nu își asumă niciun risc, sunt dispuși să analizeze toate pistele. Este important ca ei să analizeze toți factorii. Fata arată asemănător. Nu se poate contesta acest lucru. Dacă ceea ce spune ea este adevărat, există toate șansele să fie ea. Totul se leagă”, a spus un apropiat al familiei McCann.