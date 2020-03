Magda Ciumac e blocată din cauza coronavirusului în Italia, unde se află în vizită la sora sa. “România, dacă vrei să faci ( măcar odată ceva bun) inchide frontierele! Virusul nu vine numai cu avionul! Rușine maximă! Halal decizie! Unde mai pun...că sunt blocată în Italia! Dar: Închideți tot ( dacă vreți să faceți ceva bun)”, a postat Ciumac. (vezi cum a glumit Alex Bodi pe seama coronavirusului)

„Aici sunt 366 morti, mii de persoane -pozitiv- dar Italia nu a închis porțile nimănui, chiar dacă este dramatică situația, oameni blocați, carantina, magazine goale, oameni care fug din orașe, biblioteci, discoteci, baruri, tribunale, scoli etc ÎNCHISE! Numai in 24 ore: 133 morti! Dacă vreți să evitați dezastrul: Închideți frontierele, școlile etc! Aici: cursurile continua prin internet (cam) Până acum, ce ați făcut? Ați așteptat să crească ,, numărul,, ori?! Italia lupta! Italia are cel mai bun sistem sanitar, sunt organizați, rapizi etc!”, a continuat Magda Ciumac.

Magda Ciumac e blocată din cauza coronavirusul: "Închideți tot! Protejați copiii!"

„Toți medicii, asistenții, voluntarii etc, fac sacrificii supraomenești! Voi?! Noi?! Rusine! Copil de 16 ani , a dat și altor copii, și ați anulat doar cursurile în acea clasa! Anulați zborurile după 3 săptămâni? Punctele de frontiera?! Nu vine numai cu avionul virusul! Imbecililor! Și spun asta în ideea în care: trebuie sa vin în țara curând! În 8 aprilie este 1 an de la moartea mamei mele! Închideți tot! Protejați copiii! Că voi nici nu erați în stare sa citiți de pe o hârtie! Inconștienților!”, a încheiat Magda Ciumac.

Numărul deceselor din cauza coronavirusului a crescut alarmant în Italia într-o singură zi, de la 233 la 366, iar bilanțul persoanelor infectate este cu aproape 1.500 mai mare - de la 5.883 la 7.375 de cazuri. Aproximativ 16 milioane de persoane din mai multe provincii au nevoie acum de un permis special pentru a putea călători în alte regiuni, ca urmare a unei hotărâri a autorităţilor.