Magda Ciumac, jefuită în plină stradă. Vacanța fostei lui Tolea s-a transformat într-un coșmar: ”A fost o experiență urâtă”

Cum suntem în plin sezon estival, Magda Ciumac și-a luat fiul și iubitul și au plecat în vacanță. Cei trei și-au dorit să petreacă câteva zile de neuitat, doar că ceea ce credeau ei că va fi un basm, peste noapte, s-a transformat într-un coșmar.

Fosta parteneră a lui Tolea susține că a fost jefuită chiar în fața hotelului unde era cazată.

Și mai mult decât atât, bruneta spune că hoții sunt doi români.

Magda Ciumac, jefuită în plină stradă [Sursa foto: Facebook]

Magda Ciumac, jefuită pe străzile din Spania

Cei vinovați ar fi intrat în vorbă cu ea și fiul ei, iar la un moment dat, cei doi l-au împins pe băiatul Magdei, apoi i-au luat acesteia telefonul și s-au făcut nevăzuți.

„În fața hotelului cu camere de supraveghere, cu zonă circulată, cu turiști, cu toate cele, tocmai doi români ne-au jefuit, există camerele, l-au împins pe fiul meu, l-au întrebat ceva pe Alexander, unul ne-a distras atenția, al meu urcase să ducă niște cumpărături în camera de hotel și urma să ne mai plimbăm”, a povestit Magda Ciumac, în cadrul unei emisiuni TV.

Toată întâmplarea a avut loc la miezul nopții, atunci când camerele de supraveghere au înregistrat incidentul, care a și ajuns imediat în atenția oamenilor legii.

Astfel, ceea ce se voia a fi o plimbare nocturnă pe străzile din Spania, s-a transformat într-o ”ședință” de câteva ore bune petrecute la sediul de Poliție.

„Totul s-a întâmplat la 12 noaptea și am petrecut vreo 5-6 ore la poliție, am dat declarații, am blocat telefonul. Nu l-am recuperat încă, pentru că există o lege în Spania, indiferent dacă telefonul este localizat, nu poate intra poliția peste persoane în casă fără mandat, așteptăm un mandat de la judecător”, a adăugat ea.

În urma verificărilor, Magda Ciumac spune că hoții au fost găsiți, doar că telefonul de mii de euro pe care-l deținea încă nu a ajuns în posesia ei.

Totodată, ea spune că cei care au păgubit-o au, de fapt, pe cineva în spate, la ordinele căreia acționează. Acea persoană misterioasă, notează bruneta, i-ar vrea răul și tocmai de aceea a pus-o într-o asemenea situație.

„Da, sunt găsiți cei doi români, dar mai multe detalii nu pot da, pentru că este o anchetă în desfășurare, dar faza tare este că au fost puși de cineva, practic nu-i interesa atât de tare telefonul meu de 1.300 de euro, că între timp mi-am luat altul, ci ce aveam pe telefon. Tot de cineva au fost puși, dar se ocupă poliția. A fost o experiență urâtă, prima dată în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva”, a mai afirmat fosta soție a lui Tolea Ciumac.