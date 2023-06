Magda Vasiliu, dezvăluiri după cazul Danei Roba. A fost traumatizată de fostul partener: „Am fost agresată la rândul meu, înșelată, umilită, controlată și jignită”

In articol:

La scurt timp după tragedia prin care a trecut Dana Roba, o altă vedetă a făcut dezvăluiri uimitoare. Magda Vasiliu a povestit că și ea a trecut printr-o relație toxică, alături de un partener care a agresat-o, a înșelat-o și a umilit-o. Ce s-a întâmplat în relația cu fostul partener și cum a reușit să scape de abuzuri?

Magda Vasiliu, bătută, înșelată și agresată

Drama prin care trece Dana Roba, după ce a fost mutilată de soț, a dat curaj și altor persoane publice să vorbească despre violența domestică. Deși este un subiect tabuu, multe persoane au decis să facă publice anumite secvențe din viața lor. Printre aceste persoane se numără și Magda Vasiliu care a povestit despre cele mai crunte momente prin care a trecut cu ani în urmă.

Fosta prezentatoare TV a rememorat cea mai grea perioadă din viața ei și a tras un semnal de alarmă către toate femeile îndrumându-le să taie răul de la rădăcină în astfel de situații, adică să ieși din relație de la primele semnale alarmante.

Citește și: Fotografia cu Dana Roba desfigurată de propriul soț, pe care WOWbiz a decis să NU o publice, are o poveste dureroasă

Citeste si: Cătălin Botezatu a făcut lumină în cazul sinuciderii lui Stephan Pelger. Motivul pentru care designerul ar fi recurs la acest gest: „Probleme esențiale, financiare”- kanald.ro

Citeste si: Dezvăluiri făcute de mama fetei ucise în Berceni. Gestul cu care a fost surprinsă de iubitul ei. "Ce, nu-ți place?"| VIDEO- stirileprotv.ro

„Sunt absolut ingrozita de ce i s a intamplat Danielei Roba. Nu ne cunoastem personal, dar eram prietene pe Facebook de ani de zile...si puteam nici sa nu fi auzit de ea...Simplul gand ca o femeie e lovita cu ciocanul de sot in timp ce doarme, ma cutremura...Stai in casa, traiesti sub acelasi acoperis cu un om care, brusc, devine un monstru...este infricosator. Am fost agresata la randul meu, inselata, umilita, controlata si jignita ...dar am plecat de fiecare data la timp...Si am decis, in consecinta, ca Vlad e singurul barbat( in devenire) pe care il mai vreau sub acelasi acoperis. Nu mi permit sfaturi. Dar pot spune din proprie experienta ca e bine sa pleci de la primele semne ca relatia scartaie. Eu am pierdut ani, am inchis ochii, am incercat sa accept compromisuri. Degeaba. Nu ajuta la absolut nimic. Acum sunt libera, nu singura. Asa ma consider. Cat despre Daniela Roba, nu ma pot gandi decat ca e o femeie tanara, mama...tin pumnii sa si revina, desi nu sunt sigura ca se va recupera vreodata complet. Poate fizic o va face, dar ranile lasate in psihicul, in sufletul ei nu cred ca se pot sterge vreodata...”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare.

Magda Vasiliu s-a mutat de ceva vreme în Italia, alături de fiul ei, Vlad, după ce acesta a fost diagnosticat cu o formațiune malignă la piciorul drept.

Cu ce se ocupă Magda Vasiliu în Italia

Citeste si: „Acum se pot face teste.” Stephan Pelger a vorbit despre una dintre cele mai mari dorințe, în ultimul interviu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 iunie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Radi, prietena Danei Roba, declarații tranșante despre starea make-up artistului: "Dacă voi nu aveți acele medicamente în spital, vreți să moară omul, că voi nu aveți medicamentele acelea"- radioimpuls.ro

Magda Vasiliu a renunțat la televiziune după ce, în urmă cu 6 ani, fiul ei a fost diagnosticat o formațiune malignă la piciorul drept, fiind nevoită se mute în Italia pentru a face tot ce se poate ca fiul ei să fie bine. Chiar dacă îi lipsește televiziunea, Magda a povestit că nu se plictisește deloc și și-a găsit un domeniu de actvitate care îi place foarte mult.

Citește și: Magda Vasiliu este din nou singură. Prezentatoarea de televiziune a confirmat despărțirea: "Fiecare să mergem pe drumul lui"

„În Italia lucrez în contact direct cu clienții, într-o agenție imobiliară… Și, deși nu mă așteptam să-mi placă, îmi place mult…Contactul direct cu oamenii e uneori dificil, unii sunt drăguți, alții ciudați, alții au niște cerințe absolut surprinzătoare…”, a scris fosta prezentatoare tv pe contul de Facebook.