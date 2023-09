Magistrații au luat o nouă decizie în cazul fraților Tate! Vestea i-a bucurat extrem de mult pe Andrew și Tristan

In articol:

Andrew și Tristan Tate au trecut printr-o perioadă grea în ultimele luni după ce au fost plasați în arest la domiciliu pentru mai multe fapte destul de grave. Cei doi au reușit să își recapete libertatea, dar cu mențiunea că nu pot părăsi județul Ilfov.

O nouă decizie în cazul fraților Tate

Astăzi, magistrații au luat o noi decizie în cazul lor, iar cei doi frați sunt tot mai aproape de țelul de a fi, din nou, liberi.

Andrew și Tristan Tate au fost acuzați de mai multe fapte grave, printre care și trafic de persoane, astfel că magistrații i-au trimis în judecată. Aceștia au fost condamnați să petreacă mai multe luni în arest la domiciliu. În urmă cu doar câteva săptămâni, magistrații au decis să le ridice arestul și i-au plasat în libertate cu mențiunea că nu se pot deplasa în afara județului în care locuiesc. Potrivit SpyNews.ro, magistrații au luat o nouă decizie în privința acestora, decizie care i-a bucurat foarte mult. Limita de deplasare a fraților Tate s-a extins la teritoriul României, nu la limita județului Ilfov cum se stabilise inițial.

„Limitarea deplasării sub măsura de control judiciar a fost modificată de la raza județului Ilfov la întreg teritoriul României”, a fost o parte din comunicatul magistraților.

Tristan Tate a vorbit despre experiența din închisoare

Înainte să fie plasați în arest la domiciliu, frații Tate au petrecut câteva zile și în spatele gratiilor. Tristan Tate a vorbit despre această experiență și a dezvăluit că el a fost pregătit pentru acest hop din viața lor.

„Ca un om care trăiește în lux și confort tot timpul, bineînțeles că închisoarea nu este luxoasă sau confortabilă. Știi, de fapt nu am avut probleme cu închisoarea. Nu m-am supărat în închisoare, nu m-am enervat în închisoare. Nu m-am simțit frustrat în închisoare. M-am uitat în jurul meu la paturile metalice reci, cu saltele murdare și foarte incomode, cu insecte și gândaci în jur și nu este un loc plăcut pentru a fi. Dar asta mă face și fericit, pentru că nu cred că infractorii merită confort. Singura nedreptate pentru mine a fost că eram acolo. Dar când am auzit poveștile unora dintre ceilalți bărbați care erau în închisoare cu mine: tipul ăsta a bătut un bătrân cu o lopată, tipul ăsta a furat de la o bătrână, tipul ăsta e un adevărat traficant de persoane, tipul ăsta e un proxenet, tipul ăsta e un traficant de droguri. Am zis: Știi ce? E bine! Mă bucur că pușcăria e nașpa, pentru că nu cred că infractorii merită luxul. Așa că nu aș schimba nimic la pușcărie, în afară de faptul că m-au trimis acolo pentru că nu am vrut să fiu acolo. Chiar şi în drumul meu spre închisoare, îi întrebam pe gardieni cum este închisoarea, cum ar fi dacă trebuie să mă lupt cu cineva care mă atacă? Mi-am verificat aderența pantofilor pentru a mă asigura că pantofii mei au o aderență bună, pentru orice eventualitate, știi, eram pregătit pentru închisoare, pentru că sunt pregătit pentru orice", a declarat Tristan Tate, potrivit Antena 3 CNN.