Magitot, revenire spectaculoasă la Românii au Talent, sezonul 11. Marius Draguș a câștigat Premiului de Originalitate la Românii au Talent 2019

Magitot, revenire spectaculoasă la Românii au Talent, sezonul 11. Marius Draguș a câștigat Premiului de Originalitate Românii au Talent 2019, iar acum a revenit cu un număr de magie îmbinat cu stand up comedy.

Magitot a revenit la Românii au Talent, sezonul 11, cu un număr spectaculos de magie îmbinată cu momente de stand up comedy. Actorul, Marius Drăguș, care îi dă viață lui Magitot, nu este străin de scena de la Românii au Talent. Acesta a mai participat la emisiune în anul 2019 când a și câștigat Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro.

”Eu sunt Magitot și am venit să mă înscriu la Românii au Talent. Am mai fost acum doi ani și am luat premiul de originalitate și mi-a plăcut atât de mult că am vrut să revin”, a spus Magitot în prezentarea sa.

Magitot, revenire spectaculoasă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Magitot, patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Magitot a primit patru de ”DA” și a trecut în etapa următoare la Românii au Talent, sezonul 11.

”Eu te urmăresc peste tot, am un program special, nu îl divulg încă, am o aplicație inventată de mine pe telefon și cam știu ce ai făcut, Am văzut Statuia Libertății prin tine de mai multe ori, dar sentimentul de libertate rămâne”, a spus

Florin Călinescu.

Magitot, revenire spectaculoasă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Noul jurat, Alexandra Dinu, l-a văzut pentru prima dată pe Magitot, însă a rămas captivată de actorul cu nume de magician.

”E pentru prima oară când te văd și mi s-a părut numărul tău mai mult un număr de stand up comedy decât un număr de magie”, a adăugat Alexandra Dinu.

”Eu nu am stat să analizez dacă e magie, dacă e stand up. Eu am râs foarte tare, m-au surprins glumele tale, îmi place ceea ce faci, așa că dă-i bătaie să te cunoască cât mai multă lume și să faci cât mai multe show-uri”, a spus și Smiley.

Magitot, revenire spectaculoasă la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Mariuș Draguș a câștigat Premiului de Originalitate Românii au Talent 2019

Marius Drăguș a fost votat drept cel mai original concurent de la ultima ediție a show-ului Românii au Talent 2019.

Magitot a plecat acasă cu premiul în valoare de 10.000 de euro, fiind ales câștigător de către public.

„A fost o super experienţă şi îmi pare foarte rău că s-a terminat. Sper să mai am ocazia să mă întâlnesc cu această echipă minunată. Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat, părinţilor mei, familiei, prietenilor mei. Nu mă aşteptam să câştig, a fost o surpriză, sunt extrem de fericit“, a spus Magitot, după ce a câștigat.