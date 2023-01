„Măi!” Adela Popescu, uimită de ce a putut să-i spună o cântăreață în emisiune despre viața ei intimă. Nimeni nu se aștepta: „Lui îi place că trage palme”

In articol:

Adela Popescu a revenit pe micul ecran, spre marea bucurie a fanilor săi, și, în stilul caracteristic, face față acum singură tuturor provocărilor unei emisii live, dar și a invitaților care ajung în platou.

Recent, Maria Andria a venit tocmai din Cipru pentru a sta la povești cu ea, despre viața sa personală, după ce s-a logodit și a decis că este timpul să devină mamă.

Maria Andria a lăsat-o fără replică pe Adela Popescu

Blonda are un nou iubit de mai bine de jumătate de an, despre care are numai cuvinte de laudă. Matteo este bărbatul ideal, care a făcut și face mari sacrificii pentru a întemeia o familie alături de Maria.

Pe lângă sacrificiile financiare făcute pentru ca artista să poată urma un tratament prin care să aducă pe lume un copil, tânărul, gelos puțin din fire, după cum spune blondina, este grijuliu, atent, iubitor, gătește, face curățenie și o însoțește peste tot.

Doar că, deși lista de calități este lungă, totuși, Matteo are și un defect, despre care Maria Andria a vorbit acum public, la TV, cu Adela Popescu.

Tânăra i-a spus prezentatoarei că ceea ce nu-i place la iubitul ei este dorința lui acerbă de a face dragoste aproape non stop.

Ceea ce ei nu îi cade tocmai bine pentru că, subliniază ea, din cauza tratamentului pe care-l face a acumulat câteva kilograme în plus, ceea ce o face ca mai mereu să fie obosită.

Însă, există și un lucru care nu-i displace atunci când vine vorba de momentele amoroase dintre ei, acela că Matteo știe ce să facă pentru ca ea să se simtă iubită.

Destăinuirile vedetei au creat vâlvă în platou, iar Adela Popescu, după ce s-a amuzat copios, a ținut să precizeze că declarațiile Mariei Andia nu fac referire la violența domestică, ci doar la plăcerile lor de cuplu, prin care-și mențin flacăra iubirii aprinsă.

”Maria Andria: În fiecare zi vrea să ne ciufulim.

Adela Popescu: Știam eu că are și el niște defecte.

Maria Andria: Și eu obosesc, nu pot.

Adela Popescu: Cred!

Maria Andria: El când m-a văzut când m-am aranjat și mi-am pus ciorapul voia, dar eu i-am zis că nu se poate, că o să-l rup și mă murdăresc. Eu nu pot. Am pus și kilograme, el e slăbuț. El m-a cunoscut slabă, dar lui îi place că trage palme. Nu la față, la c*r așa.

Adela Popescu: Măi, măi. Extraordinar. Noi nu încurajăm violența în familie.

Maria Andria: Nu e violență. Mie îmi place. Dacă nu îmi dă pălmișoare, nu simt.

Adela Popescu: Sigur, asta e așa în glumă între voi”, este dialogul purtat de cele două, în cadrul unei emisiuni TV.