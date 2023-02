„Mai am multe de făcut” Când va avea loc nunta Loredanei Chivu? Blondina a primit un inel de logodnă de zeci de mii de euro

In articol:

Loredana Chivu a spus „Da” alesului inimii sale pe data de 15 ianuarie, în cadrul petrecerii organizate cu ocazia zilei sale de naștere. Diva a primit din partea viitorului soț un inel de logodnă de 87 000 de euro, așa că acum toată lumea se așteaptă să vină pasul următor, nunta.

În ultima vreme, Loredana Chivu a devenit din ce în ce mai discretă în ceea ce privește viața sa sentimentală. Chiar dacă nu obișnuiește să ofere detalii despre ce se întâmpla în viața ei, evenimentele importante dorește să le împărtășească cu toată lumea. Recent, blondina a vorbit despre ziua nunții sale, dar și despre cum este viața sa în acest moment.

Când se va mărita Loredana Chivu?

La fel ca până acum, Loredana Chivu a decis să fie discretă și să nu ofere detalii suplimentare despre viața sa sentimentală. În mod cert blondina va îmbrăca rochia de mireasă, însă se pare că nu prea curând. Pentru moment, este de părere că are cu totul alte priorități înainte de a se gândi să facă nunta.

Își dorește ca totul să fie luat pas cu pas și să ofere suficient timp ca lucrurile să se aranjeze de la sine în viața sa.

„Nu vreau să vorbesc despre evenimentul acesta pentru că lucrurile le țin puțin mai private de ceva vreme în viața mea. A fost o petrecere frumoasă de ziua mea de naștere, am primit un cadou (n.r. inelul de logodnă), nu vreau să-i pun o etichetă.(...) Ca orice femeie e normal că mă gândesc la nuntă, dar în momentul de față e exclusă această variantă pentru că eu consider că mai am multe de făcut înainte să fac vreun pas. Lucrurile vor veni toate la timpul potrivit, momentan lucrurile sunt foarte bine așa cum sunt, vreau să auzi asta din gura mea pentru că s-au spus tot felul de chestii și am zis, mie nu-mi plac etichetele. Până când nu o să mă vedeți măritată, și cu siguranță atunci o să vedeți tot evenimentul și așa mai departe, consider că ceea ce se întâmplă pe plan amoros în viața mea trebuie să țin pentru mine”, a spus Loredana Chivu, conform Spynews.

Ce planuri are Loredana Chivu pentru anul 2023?

Loredana Chivu a început noul an cum nu se poate mai bine și se pare că și anul 2023 va continua în aceeași notă. Diva se pregătește intens pentru proiectele și contractele pe care le are de onorat și, de asemenea, se gândește să-și planifice câteva vacanțe binemeritate, după ce în anul 2022 s-a concentrat pe construirea casei sale de vis.

„Sunt foarte bine, am avut un început de an foarte bun, am câteva contracte de onorat, contracte de imagine, pregătesc o ședință foto, sunt multe chestii. Probabil o să plec și într-o vacanță, nu știu exact când, tocmai ce m-am mutat în noua mea și am vrut să mă bucur puțin și de liniște și de faptul că mi-am făcut casa pe placul meu și locul meu acolo și am vrut să mă bucur de toate astea fără să aleg prin aeroporturi. Probabil o să merg și într-o vacanță sau poate chiar mai multe anul acesta, dar momentan nu am nimic planificat”, a completat Loredana Chivu, conform aceleiași surse.