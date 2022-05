”Mai bem și o bere din când în când”. Ce fac Mirela Vaida și soțul ei în weekend, când copiii nu sunt acasă. Prezentatoarea le-a povestit totul fanilor

In articol:

Despre Mirela Vaida, cea din fața camerelor de filmat, se pot spune multe. Prin ochii admiratorilor este văzută drept prezentatoare, cântăreață de muzică populară, actriță de teatru și moderatoarea propriului podcast.

Însă, atunci când este în sânul familiei, vedeta „se transformă” într-un om normal, având aceleași preocupări ca orice altă femeie de casă.

Mirela Vaida și soțul ei, gospodari desăvârșiți

Pentru că în timpul săptămânii se împarte între rolul de mamă și prezentatoare, în weekend, atunci când scapă de grija celor trei copiii pe care îi are, Mirela Vaida nu prea apucă să se odihnească.

Locuind în afara Bucureștiului, la o vilă ce se învârte după soare, cu o grădină foarte mare, iubitoare de flori și natură, celebra prezentatoare își dedică timpul liber curățeniei

prin casă și prin curte.

Așa și-a petrecut, alături de soțul ei, și acest weekend. Cât timp vremea le-a permis, cei doi soți au trebăluit prin curte până i-au lăsat puterile, spune moderatoarea.

Pe pagina de Instagram, acolo unde este foarte activă, după câteva ore bune de muncă, într-o mică pauză, a intrat în legătură cu admiratorii săi.

În fața acestora, vedeta a mărturisit că este foarte greu să ai grijă de o gospodărie mare, fapt pentru care a ajuns să se simtă exact că bunica ei,

având dureri mari de spate și simțindu-se foarte obosită.

Nu doar ea s-a resimțit după o zi întreagă petrecută în grădină, ci și partenerul ei de viață. Alexandru s-a ocupat de tunsul ierbii și cum curtea lor este una foarte mare, acest lucru nu a fost deloc floare la ureche.

Așadar, spune vedeta, după o așa activitate solicitantă, care le-a adus mari dureri de spate, Mirela Vaida și Alexandru s-au relaxat ulterior cu câte o bere rece, au stat la povești, s-au bucurat de liniște în doi, dar și de

priveliștea minunată către curtea pe care, într-un sfârșit, au amenajat-o ca la carte.

”Eu stau acasă, de dimineață am muncit în grădină, mă doare spatele ca pe mamaia, Dumnezeu să o ierte. Și ea, înainte să tragă să moară, așa zicea: nu mai pot de șale, nu mai pot de șale, așa sunt și eu. Am muncit în grădină de dimineață, am udat cele 80 de mușcate, știți dumneavoastră cum e să uzi 80 de muște? Știți. Să le cureți, să le bibilești, să le copilești, să cureți ce e uscat, să arunci, să le pui un pic de îngrășământ, să afânezi pământul. 80 de mușcate, mi-a luat două ore. După care, a venit soacra de la Cluj și am dus copiii în parc, am rămas eu cu soțul meu și ne-am rupt spatele la tuns iarba, mai bem și o bere din când în când, dar după ce muncim”, a spus Mirela Vaida pe pagina personală de Instagram.