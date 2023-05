„Mai bun ca fostul” Anamaria Prodan îl compară pe actualul iubit cu bărbatul care i-a fost soț?! Atac subtil al impresarei în mediul online

In articol:

Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Anamaria Prodan iubește din nou și că a trecut peste despărțirea de fostul soț, cu care a fost căsătorită ani la rând.

În prezent susține că e mai fericită ca niciodată și că relația cu afaceristul Flavius Nedelea este tot ce și-ar fi putut dori după suferința prin care a trecut în urma divorțului de tatăl băiatului ei. Direct din vacanță, chiar de 1 Mai, sexy-impresara a lansat și un atac subtil la adresa fostului soț.

Anamaria Prodan, atac subtil la adresa fostului soț

Bărbatul cu care se iubește acum știe cum să o facă fericită pe impresară, iar ea nu ratează nicio ocazie pentru a le arăta și urmăritorilor ei cum o răsfață iubitul. Cei doi îndrăgostiți bifează vacanță după vacanță și profită la maxim unul de compania celuilalt, cu toate că încă nu locuiesc împreună și nici nu au planuri să facă acest pas prea curând, cel puțin asta a dat de înțeles Anamaria Prodan recent.

Cei doi au plecat în Grecia în urmă cu câteva zile, acolo unde au fost invitați la ziua de naștere a unei prietene, iar de acolo, cu ocazia zilei de 1 Mai, Prodanca a ținut să transmită și o urare pe contul său de

socializare, care a fost văzută și ca un fel de atac subtil la adresa fostului soț.

„Cu ocazia zilei de 1 mai vreau să vă urez unul mai bun ca fostul…”, este mesajul postat de Anamaria Prodan, prin care a vrut într-o oarecare măsură să arate tuturor, într-o manieră cât se poate de subtilă, că Flavius Nedelea a făcut-o să îl uite pe tatăl fiului ei și îl compară cumva pe actualul cu fostul.

De ce nu se mută Anamaria Prodan cu iubitul ei și ce spune despre relația lui Flavius cu copiii ei?

Anamaria Prodan nu își dorește să se mute încă în aceeași casă cu actualul iubit, iar motivul l-a dezvăluit chiar ea la un post de televiziune. Deși își dorește să petreacă cât mai mult timp în compania lui, lucru pe care îl și face deja, pe primul loc în viața ei sunt copiii, pe care nu are de gând să-i părăsească niciodată, pentru nimeni și nimic.

„Eu am copiii. Noi avem responsabilități foarte mari. Eu nu po t să îmi părăsesc copiii niciodată” , a explicat Anamaria Prodan la un post de televiziune.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor WOWbiz.ro, Anamaria Prodan a vorbit și despre relația pe care o au copiii ei cu partenerul său de viață:

"Copiii îl respectă și au ce să învețe de la el. Și pe partea de bussines pentru mine este unul dintre cele mai importante lucruri că pot învăța ceva pe partea aceasta.(...) Am luat lucrurile încet și cu mare grijă, având discuții despre fiecare amănunt din viața noastră, foarte serioase. Împreună am luat toate deciziile și niciodată nu am avut scandaluri sau divergențe. La noi nu există așa ceva", a declarat Anamaria Prodan în exclusivitate pentru WOWbiz.