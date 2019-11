Sirul evenimentelor halucinante se tin lant in “Moldovenii”, in noul episod al serialului de comedie de la Kanal D, difuzat sambata seara, la ora 22:00.

Mai ceva ca la “Mamaia”. “Moldovenii” au pus-o de-o afacere geniala, care va aseza micul sat din Moldova pe harta turistica a Romaniei!

Proiectele de viitor propuse de parintele Vasile, interpretat de Vasile Pantiru, sunt intampinate cu bratele deschise de primarul Ghita Spagoveanu (Radu Tibulca) care isi doreste sa puna pe harta Gaurenii de Jos, mica localitate unde “Moldovenii” sunt la putere.

Dezvoltarea turistica a satului din inima Moldovei este o prioritate, primarul dorindu-si sa construiasca o statiune de cinci stele, unica in Romania! Echipa de creatie, formata din primar, preot si dascal, va organiza rapid o sedinta de brainstorming, pentru a ajunge la un numitor comun in ceea ce priveste viitorul nume al statiunii.

In tot acest timp, problemele cotidiene in sanul familiei lui Mitica, padurarul, sunt de departe de a fi incheiate; o posibila intrare prin efractie, in beciul casei, va agita spiritele in cadrul comunitatii rurale. Ideea primarului de a transforma casa lui Mitica intr-un hotel pentru viitorii turisti naste polemici pe ulitele satului si va fi punctul central al actiunii.

Bucate traditionale alese pregatite cu grija de Aurica (intrepretata de Andreea Lodba), cursuri de yoga, pe iarba proaspat cosita, dar si sedintele de relaxare, la centrul SPA, organizat in spatele casei, se vor numara printre beneficiile viitorilor oaspeti.

Daca se dovedeste a fi un real succes ideea primarului de a transforma Gaurenii de Jos intr-o statiune de renume, dar si ce probleme vor intampina cu viitorii clienti veti putea afla urmarind episodul de sambata al serialului de comedie “Moldovenii”, difuzat la ora 22:00, la Kanal D!