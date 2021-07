Mai ceva ca-n telenovele! Lambada, acuzată că și-a înscenat sarcina pentru a-l aduce pe Tzancă Uraganul acasă, de la alte femei! Dezvăluiri exclusive

Tzancă și Lambada au împreună un copil 13:05, iul 25, 2021 Autor: Radu Constantin

Poveste ca-n telenovele în familia lui Tzancă Uraganul. Manelistul a aflat în luna mai a acestui an că urmează să devină tătic, însă la două luni și jumătate de la acel moment, burtica femeii cu care are deja un copil a scăzut, în loc să crească.

Lambada a început să fie bănuită că și-a înscenat sarcina pentru a-l convinge pe Tzancă să se întoarcă la ea, lucru care, de altfel, s-a și întâmplat. În urmă cu câteva luni, Uraganul era în mari tandrețuri cu frumoasa Myramar, asta după ce tocmai divorțase de Mădălina Miu, cu care a stat căsătorit doar câteva luni. În tot acest timp, Lambada l-a așteptat cuminte acasă fiind convinsă că acesta se va întoarce tot la ea. Culmea, acest lucru s-a petrecut însă nu înainte ca Lambada să posteze o fotografie pe conturile de socializare în care apare cu o burtică de gravidă și cu mâna pusă pe abdomen. ”E însărcinată cu Tzancă? ”, a întrebat atunci o internaută. ”Normal că e cu Tzancă, ce întrebare e asta”, a răspuns o prietenă apropiată a acesteia.

Zilele trecute, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, după ce Lambada a postat o fotografie în care apare într-un tricou scurt cu vedere la un abdomen mai plat decât acum 2 luni. Acest lucru i-a pus pe gânduri pe intrenauți, care au început să punî întrebări.

Burtica Lambadei a dispărut în două luni

Iubire cu năbădăi între Lambada și Tzancă

Relația dintre Tzancă și Lambada a fost una cu năbădăi, mai ales în ultimul an, după ce manelistul a început să se afișeze cu alte femei și să nu se mai ascundă. Cântărețul a avut parte de un conflict destul de dur cu familia partenerei sale, care i-a cerut bani, conform legii țigănești, pentru că a parasit-o și a lăsat-o cu un copil. Ulterior, chiar Lambada a cerut un ordin de protecție împtriva lui Tzancă, motivând că acesta a fost violent cu ea. În cele din urmă, lucrurile s-au lămurit și au revenit la normal, cel puțin pentru moment.