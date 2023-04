"Mai devreme sau mai târziu te vede Dumnezeu" Cătălin Bordea a vorbit despre infidelitatea în cuplu. Nu a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume

In articol:

Cătălin Bordea se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați actori de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Tânărul a intrat în sufletele românilor prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, iar un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când, în cadrul unui podcast, actorul a vorbit fără ocolișuri despre infidelitatea într-un cuplu, spunând mai în glumă, mai în serios că înșelatul ar trebui să fie ilegal și, ca oricare infracțiune, acest gest ar trebui ”pedepsit”.

Citește și: „Eu nu pot să ies afară cu oameni pe care îi cunosc” Cătălin Bordea, ținut din scurt de soția sa, Livia. Dezvăluirea pe care a făcut-o comediantul despre partenera lui

„ Înșelatul ar trebui să fie ilegal, și de o parte și de alta! Bărbații să nu aibă voie să înșele și nici femeile. Dacă eu îți dau un pumn în gură, tu suni la poliție că te-am rănit și ei îmi fac mie dosar penal pentru vătămare corporală. Dacă eu îți sparg casa tu suni la poliție pentru intrare prin efracție. Dacă iau fonduri de la stat, nu pățesc nimic (n.r. Bordea râde), dar mai devreme sau mai târziu te vede Bunul Dumnezeu. Dacă eu îți distrug inima, nu ia o turnură. În momentul în care înșeli pe cineva îi distrugi o parte din viață. Și vătămarea emoțională doare. Eu n-am suferit niciodată din dragoste, în sensul în care n-am fost niciodată înșelat sau părăsit… în afară de familie (n.r. Bordea râde), dar eram prea mic ca să mă dărâme. Dacă vrei doar relații sexuale nu te pune într-o relație, te vezi așa la știri (n.r. cu cătușe la spate), un înșelător în serie”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ului lui Alex Morar.

Citeste si: Metoda incredibilă pe care a folosit-o o femeie din Rusia pentru a ascunde substanțe interzise. Contrabanda mergea ca uns înainte ca autoritățile să se sesizeze- kanald.ro

Citeste si: Mărturiile Alexiei, fetița cu mâinile replantate după un accident: „De ce să mă simt negativ dacă sunt acum bine?”| VIDEO- stirileprotv.ro

Cătălin Bordea și soția lui, Livia [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Bordea a ajuns la terapie, după show-ul de aventură din America

Sincer din fire, Cătălin Bordea a dezvăluit că după show-ul din America, unde a făcut echipă cu Nelu Cortea, ieșind chiar învingători, actorul a ajuns să apeleze la terapie, după ce și-a dat seama de mai multe lucruri care îl afectau și pe care nu a vrut să le accepte.

Citește și: Cătălin Bordea, părăsit și abandonat de propriul tată, la vârsta de doar 2 ani! Comediantul nu poate să uite drama prin care a trecut: „A dorit ca mama să avorteze”

Citeste si: „Ca să mă răzbun, pentru nenorocirea pe care mi-a făcut-o în viață.” Laura Lavric nu o iartă pe sora ei, care îi este datoare cu suma de 10.000 de euro. Ce a declarat artista- kfetele.ro

Citeste si: Când se ia Lumină în Noaptea de Paşte 2023? Tradiţii și obiceiuri pentru Noaptea de Înviere- stirilekanald.ro

Citeste si: Prințul William ar avea un copil secret cu presupusa amantă, Rose Hanbury. Lady Iris Marina Aline nu ar fi fiica marchizului David Cholmondeley- radioimpuls.ro

„Da, și încă fac (n.r. terapie). Este o chestie foarte importantă. Eram împotriva înainte, dacă îmi ziceai că mergi la psiholog… Eu eram moldovean până la capăt. Eram cu chestii de alea ”Nu-mi permit să fac terapie, nu-mi permit să intru în depresie”. Unde mergi? (…). Am avut toate chestiile astea, până acum. După America după ce m-am întors, am început cu terapie, cu citit foarte mult. Acolo am pățit o chestie foarte… și încă mi se întâmplă. Mi-a dispărut frica la un moment dat. După două săptămâni am avut atac de panică, am zis „gata”, iar după mi-a dispărut frica. M-am întors acasă și am intrat în alte frici, d-astea de relații personale, și am realizat că nu mai vreau. Nu mai vreau să-mi fie frică. Vreau să ajung să dețin controlul sau dacă îmi este frică de ceva să merg mai departe, așa cum s-a întâmplat și acolo”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Cătălin Bordea [Sursa foto: Captură YouTube]