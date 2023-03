"Mai ies și ei din anonimat". Divorțul dintre Dinu și Deea Maxer, strategie de marketing?! Nu ar fi primele vedete care recurg la această manevră

In articol:

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după o căsnicie de 14 ani, iar povestea lor de iubire părea să dureze până la adânci bătrâneți.

Fanii au avut numeroase reacții atunci când au aflat vestea și toate au fost prezentate în mediul online, chiar acolo unde artiștii au făcut anunțul.

Internauții au refuzat să creadă că povestea de iubire dintre Deea și Dinu chiar a ajuns la final, așa că mulți dintre ei au primit totul ca pe o glumă sau chiar ca pe o strategie de marketing de care s-ar putea folosi pentru promovarea trupei AXXA. În mediul online, au apărut în ultimele două zile sute de comentarii la postările celor doi.

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer, strategie de marketing?

De-a lungul timpului, vedetele au mai apelat la diferite scandaluri și strategii prin care să își crească vizibilitatea. Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a ținut prima pagina a tabloidelor din România în ultimele zile așa că inevitabil a apărut în rândul fanilor și această întrebare.

Citește și: Ce au făcut Deea și Dinu Maxer, chiar în ziua în care au anunțat că divorțează?! Ipostaza în care au fost surprinși cei doi

Fanilor le-a părut extrem de rău pentru separarea celor doi. Inițial, internauții le-au scris atât Deei, cât și lui Dinu Maxer că speră din suflet să fie vorba despre o glumă. Apoi, mulți dintre oamenii din online au intervenit și au început să le aducă acuzații cu privire la o strategie de marketing.

"Asta-i o chestie de Market! Așa se întâmplă cu artiștii? Când vor puțină atenție din partea tabloidelor bagă scuza unei neînțelegeri sau a unui divorț. Țin să cred că asta ar fi doar o strategie de Marketing și Publicitate", a scris unul dintre internauți, la postarea lui Dinu Maxer.

"Minciuni! Mai ies și ei din anonimat în felul acesta. După ceva timp, vor anunța că s-au răzgândit și au rămas împreună", a mai scris cineva la postarea de pe Instagram.

"E o modă la vedete, divorț și hop apare o domnișoară cu buze mari și implanturi, apoi un bebeluș și declară că e fericit", a mai scris o admiratoare din mediul online.

Citeste si: După ce Georgiana Lobonț l-a acuzat că a vorbit prea mult despre căsnicia sa, Armin Nicoară și Claudia Puican se apără: „Ea s-a luat de mine că de ce am ieșit în presă”- kanald.ro

Citeste si: ”Afacerea” cu refugiați nu mai merge. Românii îi dau afară pe ucraineni din case- stirileprotv.ro

Contactați de jurnaliștii WOWbiz.ro pe acest subiect, nici Deea și nici Dinu Maxer nu au răspuns.

Dinu Maxer a explicat motivele divorțului

Din păcate, divorțul dintre Deea și Dinu Maxer nu este o strategie de marketing și nici o glumă așa cum au mai sperat unii dintre fani. Cei doi artiști au decis să se separe definitiv, iar Dinu Maxer a fost cel care a vorbit public despre motivele divorțului.

Citește și: Motivul pentru care Dinu Maxer nu-și dorea nici în ruptul capului o familie! Doar Deea a reușit să-l facă să se răzgândească

"Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(...) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur.

Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică(...) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele... Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu(...) Noi vom rămâne împreună toată viață,noi vorm rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună.

Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Adreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic", a spus Dinu Maxer, în timpul unei intervenții TV.

Citeste si: “Mi-am format un principiu de viață care s-ar putea să supere pe multă lume.” Dinu Maxer a dezvăluit motivele reale ale divorțului- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Biologie BAC 2023. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii? Barem de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop mâine, 31 martie 2023: Berbecii fac schimbări în carieră. Gemenii întâmpină probleme în plan financiar- radioimpuls.ro

Deea și Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]

Vedetele au mai apelat la despărțiri ca strategii de promovare

Dacă divorțul dintre Deea și Dinu Maxer ar fi fost o strategie, nu ar fi fost prima. Vedetele din România au mai profitat de scandaluri pentru marketing, unele dintre acestea având loc chiar la început de 2023.

Un divorț răsunător a fost cel al Georgianei Lobonț de soțul său, fiind anunțat chiar înainte ca artista să lanseze o piesă în colaborare cu finii săi, Armin și Claudia. Vestea divorțului nu s-a confirmat, iar din fericire, cei doi au rămas împreună în acel moment.

"S-au spus multe lucruri în ultima vreme pe acest subiect.(...) Nu se pune în niciun caz problema de a divorța de Georgiana! M-am gândit că toate acele zvonuri vor aduce mai mult vorba despre noi. Și atunci am încercat să profit la maximum de situația creată. Cred că nici dacă aș fi scris o carte despre mariajul meu nu s-ar fi vorbit atât cât s-a dezbătut acest subiect, al divorțului meu de Georgiana, nu s-ar fi creat un asemenea interes", a mărturisit soțul Georgianei Lobonț, pentru playtech.ro.

Bogdan de la Ploiești și-a anunțat și el separarea de Cristina Pucean, însă și de această dată s-a dovedit că lucrurile nu sunt deloc așa. Manelistul a recunoscut chiar el că a mințit când a anunțat pe story că s-a separat de frumoasa blondină.

"Vă mulțumim pentru toată susținerea pe care ne-o acordați zilnic atât mie, cât și Cristinei. Acest marketing agresiv din ultima perioadă a avut un singur scop, de a vă aduce un zâmbet pe buze în prag de sărbători.

Cum suntem noi, românii, ne place intriga. Deja cred că sunteți destul de familiari cu proiectele mele, având un stil unic, când o piesă îmi transmite o energie pozitivă simt nevoia să șochez prin ceea ce fac", spunea Bogdan de la Ploiești în mediul online, la scurt timp după ce a anunțat presupusa despărțire.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!