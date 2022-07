Mai mulți oameni care se aflau pe o plajă Turcia au intrat în panică! Ce a apărut printre ei în apă? Turiștii s-au temut pentru viața lor

In articol:

Tragediile din ultima vreme au băgat frica în turiști. După ce mai multe femei, printre care și o româncă au fost ucise în Egipt de rechini, oamenii care merg acum la plajă sunt foarte precauți, chiar dacă se află la mii de kilometri de locul în care cele două femei și-au pierdut viața.

Este și cazul unor turiști care se relaxau în Turcia. Oamenii se bucurau de razele soarelui, făceau plajă și înotau. După scurt timp însă, ceva le-a atras atenția și aceștia au intrat în panică.

Turiștii, care se aflau în localitatea Marmaris din Turcia, au intrat imediat în panică când au văzut ceva în mijlocul apei în care se aflau și ei. Inițial, oamenii au înghețat de teamă, însă nu au stat mult pe gânduri și au luat măsuri.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4

