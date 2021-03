Mai mulți polițiști sunt acuzați de răpire și tortură. Declarații terifiante: ”Îmi dădeau cu picioarele în coaste şi cu pumnii în cap”

In articol:

Alertă în Capitală după ce mai mulți polițiști au fost duși la audieri! Oamenii legii audiați de procurori sunt cercetați într-un dosar în care sunt acuzați că au răpit și torturat mai multe persoane. Potrivit primelor informații, ar fi vorba de nouă polițiști, dintre care şapte sunt din cadrul secției 16 din Bucureşti, unul de la Poliția Ilfov, iar despre ultimul nu se ştiu încă mai multe detalii.

Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări făcute de ofițerii de la DGA după ce, în luna august a anului trecut. La acea vreme, doi bărbați au depus o plângere conform căreia, la stația de metrou Eroii Revoluției, ar fi fost bătuți, băgați cu forța în mașină și duși pe un câmp în apropiere de Jilava unde ar fi fost torturați.

Aceste incidente ar fi avut loc la sfârșitul lunii august, în Sectorul 4, la ora 1.30

noaptea. Atunci, cei doi bărbați care ar fi fost agresați, unul de 39 de ani, celălalt de 51 de ani, au declarat în plângerea respectivă faptul că se aflau pe stradă şi ar fi intervenit în timp ce câțiva polițiști ar fi bruscat o persoană. Conform spuselor acestora, oamenii legii s-ar fi răzbunat pe ei, i-ar fi încătuşat şi i-ar fi dus pe un teren viran, unde i-ar fi bătut cu bastoanele, notează România TV.

Audieri în cazul unor polițiști acuzați de răpire și tortură![Sursa foto: PixaBay]

Declarații terifiante

Unul dintre bărbații implicați a vorbit pentru Antena 3: „Am fost înjurat, mi s-au pus cătuşele, am fost băgat în maşină, mi s-au dat trei jeturi de spray paralizant în faţă. Am crezut că voi fi dus la Secţia de Poliţie, dar nu m-au legitimat, nici ei nu s-au legitimat. Au început să dea cu bastoanele în mine. Îmi dădeau cu picioarele în coaste şi cu pumnii în cap. M-au descălţat, m-au bătut la tălpi. M-au abandonat pe câmp.”

„Am scos buletinul, mi s-a aruncat buletinul din mână. Mi s-au pus mâinile la spate, am fost încătuşat, pus cu burta pe o maşină şi pur şi simplu aruncat peste nişte cauciucuri. Nu ştiu unde m-au dus, am avut noroc că mi-a rămas telefonul şi am văzut că sunt undeva în Ferentari”, a mărturisit și Teodor Nicolae Gheorghe, cel de-al doilea bărbat implicat în altercaţie.