Mai păstrează Bianca Drăgușanu legătură cu Adrian Cristea? Au trecut 9 ani de când cei doi și-au spus „Adio”

Bianca Drăgușanu este o fostă prezentatoare TV în vârstă de 39 de ani. Aceasta a devenit cunoscută prin prisma relației pe care a avut-o cu celebrul creator de modă, Cătălin Botezatu.

Din mariajul cu Victor Slav care a durat un an, 2013-2014, blondina are o fetiță, pe Sofia Natalia Slav. Însă, înainte e a fi cu Victor Slav, Bianca Drăgușanu a avut o relație de 3 ani de zile cu fostul fotbalist de la Dinamo, Adrian Cristea. Iată dacă cei doi își mai vorbesc!

Bianca Drăgușanu nu mai păstrează legătura cu Adrian Cristea

Bianca Drăgușanu a acordat recent un interviu pentru o emisiune TV. În cadrul acestuia, fosta prezentatoare Kanal D a abordat mai multe subiecte, printre care și subiectul Adrian Cristea. Se pare că Bianca Drăgușanu nu regretă relația cu fostul fotbalist, însă din modul în care a vorbit reiese clar că nu va mai exista o împăcare, dar și că cei doi nu au mai păstrat legătura.

Astfel că, Bianca își amintește cu greu anumite detalii legate de fostul iubit. Iată ce a declarat blondina pentru emisiunea Xtra Night Show:

De la el am învățat să fiu mai egoistă, am învățat să mă iubesc mai mult, am învățat că pe primul loc în viața ta trebuie să te pui pe tine, pentru că așa era el. Lui nu îi păsa de nimic de nimic ce îl înconjoară, ce spune X, ce spune Z. El era un om foarte nepăsător, din ce îmi aduc aminte. A fost tot o experiență a vieții mele, pe care, nu mi-o amintesc cu regret. A fost frumos la vremea aceea.”

Bianca Drăgușanu despre relația cu Adrian Cristea [Sursa foto: Instagram]

Prezentatoarea Kanal D și fostul fotbalist de la Dinamo au trăit o poveste de dragoste în urmă cu 12 ani

Relația Biancăi Drăgușanu cu Adrian Cristea ar fi început în anul 2010 și a fost pe prima pagină a revistelor multă vreme. Cei doi s-au iubit pătimaș chiar și după despărțire, când Bianca s-a căsătorit cu Victor Slav. Fosta asistentă TV declara la începutul relației că dinamovistul este îndrăgostit până peste cap de ea și că ar vrea să o plimbe și pe Lună. „Cristea ar vrea să mă duc oriunde cu el. M-a invitat şi pe Lună, dar asta nu înseamnă că am plecat cu el în vreo vacanţă. Nu-mi place să-mi expun viaţa şi să spun tuturor în gura mare unde merg eu în călătorie.”, a spus aceasta într-o discuție din platoul unde era asistentă și unde se discuta despre ce destinație să aleagă în vacanța cu prietenele sale.

Unul dintre marile motive ale despărțirii ar fi fost gelozia din partea lui Adrian Cristea. În ciuda acestui fapt, Bianca Drăgușanu a mai încercat la vremea aceea să fie cu el, declarând potrivit click.ro în emisiunea „Teo Show” următoarele: „Pentru Cristea m-am mutat la Cluj și mi-am pierdut câțiva ani din viață. Pentru un bărbat care nu a meritat. Eram dispusă să renunț la tot. Mi-am lăsat carieră, afaceri, tot și m-am urcat în avion. Am plecat după el și nu a meritat!”

