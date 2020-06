In articol:

Gabriel de la Puterea Dragostei începe emisunea din data de 25 iunie cu un atac direct la adresa Ellei: ”Vreau să pun punct subiectului cu tine.”

Se spun cuvinte grele în discuțiile din casa Puterea Dragostei. ”Mai bine vorbesc cu planta decât cu tine. Nu vreau să mai am discuții cu tine”, afirmă Gabriel sătul de cearta cu Ella.

Ca răspuns la afirmațiile bărbatului, Ella răspunde amenințător: ”N-am vorbit cu nmeni despre tine tu te bagi in subiectele mele. iti dau replică dacă ma ironizezi, atat iti zic, vezi când ieși pe stradă. te las, glumesti glumesti. Te dădeai mielușel la inceput. Te-ai legat de cine nu trebuie”.

Ella pune interlopii să amenințe

În continuare, Gabriel se apără și explică comportamentul său față de Ella: ”Mai pui interlopii să mă sune?(...) M-ai injurat, mi-ai zis de mamă, de propria mea mamă. Lasă, lasă, vorbești cu cine vrei tu dar nu cu mine.”

”Nu stiu ce aveti voi de rezolvat, nu stiu despre ce interlopi vorbesti, eu am familie.(...)Nu mi este frică de nimeni. Dacă cineva vorbește prost, există alte opțiuni”, explică Ella liniștită.

Concurenții Puterea Dragostei intervin și ei: Bianca îi ia apărarea Ellei, cu privire la incidentul în care Gabriel a spart o ușă.

Dialog în contradictoriu între Bianca și Gabriel

”Am spart ușa pentru că aveam nervii mei, nu făceam nimic nimănui. Nu veneam să fac nimic.” ; ”Dacă un bărbat vine in fața uneii femei, vine s-o intimideze. Vii s-o inimidezi, s-o faci să tacă”. Acestea au fost cuvintele aruncate între cei doi, Gabriel explicându-și comportamentul și faptul că nu dorea să o intimidedze pe frumoasa brunetă, dar Bianca nu este de acord cu gesturile violente, apărându-și colega.