Maia Morgenstern a făcut mărturisiri emoționante despre viața ei! Celebra actriță a suferit enorm în copilărie din cauza lipsurilor materiale: „Îmi doream tot felul de chestii”

Maia Morgenstern este un nume extrem de important în lumea actoriei din țara noastră. Vedeta a debutat în acest domeniu în anul 1983 și este foarte cunoscută și apreciată, datorită mulțimii de roluri importante pe care le-a avut în cariera sa artistică.

În prezent, actrița este una dintre emblemele teatrului românesc și se bucură de o carieră de succes, însă puțină lume cunoaște problemele cu care Maia s-a confruntat în viața sa.

Recent, Maia Morgenstern s-a destăinuit și a vorbit despre momentele grele prin care a fost nevoită să treacă și care au marcat-o, ajutând-o să devină persoana care este astăzi. Celebra actriță a mărturisit că, deși acum nu îi lipsește nimic, în copilărie lucrurile nu au stat atât de bine pentru ea. Maia Morgenstern a povestit că a avut o copilărie mai puțin frumoasă, din cauza lipsurilor materiale pe care le-a simțit timp de mulți ani. Vedeta a recunoscut că a suferit enorm din cauza faptului că nu avea posibilități financiare și chiar, uneori, era geloasă pe copiii care nu simțeau lipsa banilor.

„Tot ce am trăit, tot ce am învățat, tot ce am avut sau n-am avut în copilărie a șlefuit gema care sunt astăzi, un fel de piatră. Am avut o copilărie complicată, marcată de lipsuri, de nevoi. Niciodată spirituale, niciodată culturale, niciodată la nivel de cunoaștere, de atenție, de căldură, de îngrijire, de energie, de timp și de atenție, pe care părinții mei, familia mea mi-au dăruit-o. , a declarat Maia Morgenstern în podcast-ul lui David Dobrincu.

Maia Morgenstern a făcut mărturisiri emoționante despre copilăria ei [Sursa foto: Captură video]

Maia Morgenstern, dezvăluiri emoționante despre părinții ei

Actrița a povestit că, în copilărie, nu avea televizor, lucru care o făcea extrem de tristă. Vedeta a mărturisit că tatăl ei nu era de acord cu micul ecran și își dorea ca Maia să se dezvolte citind, și nu privind la televizor. Maia Morgenstern a făcut dezvăluiri emoționante despre părinții ei, spunând că, deși aveau mari lipsuri materiale, niciodată nu a simțit lipsa afecțiunii.

În plus, vedeta a povestit că mama și tatăl ei s-au ocupat cu atenție de dezvoltarea sa din punct de vedere cultural și i-au insuflat pasiunea pentru lectură, dar și pentru teatru

„Sufeream, îmi era ciudă și mă burzuluiam. Nu aveam televizor. Tata nu îngăduia televizor acasă. Asta mi-a permis să citesc mai mult. Nu am fost un copil care să citească ușor, să fiu un geniu. S-au luptat cu mine mult. De ce să citesc eu când adoram să-mi citească mama? Adoram vocea mamei și felul în care citea. O adoram. Învățam pe dinafară ce îmi citea mama. Apoi stăteam cu ochii în carte și ”citeam”, însă uitam să dau pagina. Tata a fost cel care a stat acasă prin forța lucrurilor. Mama mergea la muncă, era informatician. Unul dintre primii informaticieni ai țării acesteia, în 1970, când s-a înființat Institutul ICI. Odată, am făcut o boală a copilăriei și tata îmi citea, și mă păzea să nu mă scarpin, iar el, la un moment dat, a obosit și am citit singură. Și, de atunci, cineva nu s-a mai oprit. Și evadez în lectură… Ce jocuri aveam, dar tot timpul aveam ce să fac. Cum aș fi făcut să termin lecțiile mai repede. Fără mama, nu puteam să fac lecții. Părinții mei m-au învățat cum să învăț. Teatrul radiofonic era important, neavând televizor, și nu aveam ce să discut cu cei de vârstă mea”, a mai povestit actrița.

Celebra actriță a picat admiterea la facultate

Maia Morgenstern și-a dorit dintotdeauna să aibă o carieră strălucită în teatru, dar această realizare a apărut cu greu în viața sa, după foarte multă suferință. La 18 ani, celebra actriță a picat examenul de admitere la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică, ceea ce a întristat-o și a dezamăgit-o enorm. Vedeta a mărturisit că aceea a fost o perioadă extrem de grea din viața ei, dar s-a ambiționat și, într-un final, a reușit.

„De la vârsta de 18 ani, am intrat în lumea artei. Așa se spune acum și așa se spunea și pe vremea mea. Am intrat cu un eșec. Eu n-am reușit din prima la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică – Institutul de Artă, cum se numea pe vremea mea, IATC – UNATC, acum. Iată, n-am reușit la examen din prima. Aveam 18 ani și am căzut la examen, și n-a fost tocmai plăcut, ca orice căzătură. A fost usturător, a fost greu, cu lacrimi, cu durere ascunsă, că nu-mi venea să recunosc cât de tare mă doare. N-am stat niciun moment acasă. Mergeam pe străduțe și mă plimbam. Și mamei îi era mai greu decât îmi era mie”, a mai declarat Maia Morgenstern.