Maia Morgenstern și Airyen Vay, colege într-un videoclip internațional

Maia Morgenstern a început să primească tot mai multe roluri atât în țara natală cât și peste hotare. Actrița a primit un nou rol într-un videoclip special, al unei soliste stabilită în Los Angeles, California. Actrița joacă rolul mamei eroinei principale interpretată de solistă Airyen Vay. Interpreta vrea prin acest videoclip la piesă "Breathe" să transmită tinerilor un mesaj special.

Personajul principal al noului videoclip alături de Airyen este actrița Maia Morgenstern (59 de ani).

Cu „Breathe”, Airyen Vay își continuă obiceiul de a-și folosi muzica pentru a transmite mesaje puternice. În noul videoclip Airyen încurajează tinerii din toată lumea să-și facă vocea auzită. Mesajul rezonează cu siguranță cu toți ascultătorii mai ales cei care în prezent se simt prinși în așteptările și convingerile celor din jur.

”În esență, această piesă este despre lupta pentru ceea ce este corect, indiferent de reacția celorlalți din jurul tău”. “Breathe” îi încurajează pe tineri să nu se lase sufocați de teamă de a-i supăra pe ceilalți.

“Clipul muzical e o poveste. O poveste de viață adevărată, o întâmplare aproape obișnuită. Cu bune, cu rele. Conflictul între generațîi, situațiile limită, tensionate între părinți și copii.. sentimentul că nu te aude și, mai ales, nu te înțelege ființa cea mai apropiată: mama ta. Sau copilul tău. Senzația că strigătul de disperare sau de ajutor se topește, dispare fără urmă, fără ecou...parcă

e purtat de vânt spulberat. Și te întrebi, îndurerat, confuz, când și cum s-a căscat prăpastia asta între tine și cei dragi? De ce? Cum a fost posibil? Cine e vinovat? Cine are dreptate? Cine suferă cel mai tare? Oare mai există o șansă, o cale de comunicare? Poate doar dragostea, încrederea mai poate salva ceva? Nu, nu putem și nu trebuie să devenim alții decât suntem...Poate doar să ne oprim o clipă, să-l ascultăm și pe celălalt? Da, știu, o să-mi spuneți că ați mai auzit povestea asta de zeci de ori.Poate chiar așa este, poate de aceea acest film, clip este atât de adevărat. De sincer. De aproape. Între mine și Airyen a există o comunicare perfectă. Sincronizare ideală. Empatie. Concret? Am reușit să ne înțelegem foarte bine, să facem un schimb de idei la modul cel mai creativ. O înțelegere bazată pe respect și admirație. Iar acestea nu pot fi decât reciproce”, spune Maia Morgenstern.

Airyen Vay

La rândul ei solista spune: „Am scris refrenul acestui cântec acum 2 ani în mijlocul unui atac de panică. Eram singură și nu știam ce să fac, așa că am început să cânt, ca să mă liniștesc. Inspirația pentru versuri a venit la începutul acestui an și așa s-a născut cântecul”. "Breathe” se găsește acum pe toate platformele muzicale globale, inclusiv Apple Music, Spotify și Amazon Music. În plus, fanii pot viziona videoclipul muzical oficial „Breathe” direct pe YouTube. Poate cel mai ambițios proiect al ei de până acum, Airyen Vay speră că „Breathe” îi poate inspiră pe ascultători să aducă schimbări pozitive în lume.

„Breathe” a fost creat de o echipa impresionantă de oameni talentați, inclusiv versuri și muzică de Airyen Vay. Douglas Martung a produs cântecul, mixing engineer Derek Ali și master engineer Chris Gehringer. Airyen Vay este născută în Botoșani, România, și în prezent locuiește în Los Angeles, California. Clipul a fost filmat cu ajutorul celor de Loops Production și a fost filmat la Castel Film Studios în București. Ca tânără artistă pop/R&B ea a început deja să-și facă un nume cu single-uri de succes precum „SAY” (2019) și „Love Me Like You’re High” (2021). Airyen Vay nu se teme niciodată să-și folosească muzică pentru a vorbi despre problemele mondiale presante și teme de iubire, egalitate și pace interioară.