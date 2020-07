ROventura: Banatul, tinut al superlativelor

Vom vedea, pe rand, minunatiile Romaniei din acest colt de Paradis. Una dintre ele este cascada Bigar, cunoscuta in intreaga lume drept una dintre cele mai frumoase.

Izbucul Bigar, cu tot cu spectaculoasa cadere de apa si magicul izvor din stanca, reprezinta un loc pe care trebuie sa-l vezi macar o data in viata. Bucurosi ca au facut-o, Andreea si George ne poarta pasii spre o alta zona care a pus Romania pe harta monumentelor din patrimoniul UNESCO: Morile de la Eftimie Murgu, de pe Valea Rudariei. Salba de mori de apa care impodobesc raul, pe o distanta de aproximatiiv trei kilometri din cursul sau, reprezinta cel mai spectaculos ansamblu de acest fel din sudul Europei. Morarii de la Eftimie Murgu duc traditia mai departe iar pasiunea si respectul pentru istoria acestor locuri ii fac sa isi ia misiunea in serios.

Inevitabil, ROventurierii nostri nu pot merge mai departe fara sa guste, pe indelete, din deliciile culinare ale locului, pentru ca mai apoi, cu forte proaspete, George si Andreea sa ne arate alte minunatii din zona Banatului care abia asteapta sa fie descoperite si admirate.

De la cea mai veche farmacie montanistica, „ROventura” merge catre cel mai frumos lac al Banatului, Lacul Buhui, parte din Parcul National Cheile Carașului, unul dintre cele mai frumoase locuri din muntii Aninei.

