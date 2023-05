„Mâine nu e promis pentru nimeni” Smiley a ținut neapărat să spună asta public! Mesajul transmis de artist cu doar o zi înainte de nunta cu Gina Pistol

In articol:

Nu mai este mult până când Smiley și Gina Pistol își vor oficializa relația și vor deveni o familie și în acte. Iată cu după ani de relație și un copil la mijloc, cei doi au decis că este momentul să devină soț și soție, iar acum sunt încercați de un amalgam de emoții.

Smiley: „ Mâine nu e promis pentru nimeni”

Artistul chiar nu a mai rezistat și a ținut să împărtășească și cu fanii de pe rețelele de socializare ce stări îl încearcă cu puțin timp înainte să se însoare.

Fără doar și poate, artistul se declară un om împlinit pe toate planurile. Profesional, este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din industria muzicală autohtonă, iar în ceea ce privește planul personal și-a clădit o familie superbă alături de Gina Pistol, cea care urmează să-i devină soție în foarte scurt timp.

Tocmai pentru că nu mai este mult până când va începe o nouă etapă din viața sa, Smiley a ținut neapărat să împărtășească ceva cu fanii lui. Acesta le-a dezvăluit în câteva rânduri că a realizat cât de importat este să trăiești la intensitate maximă fiecare moment din viață și că iubirea, liniștea și libertatea sunt doar câteva dintre elementele care contribuie la fericirea absolută din viața fiecărui om.

„Traim intr-o lume care stie atat de bine sa scoata in evidenta extraordinarul, incat Normalul ni se pare plictisitor. Dar eu vreau sa va zic ca cele mai mari bucurii pe care le-am trait in viata asta sunt cele normale pe care le traim aproape toti cel putin o data. Dincolo de extraordinarul din vietile noastre pe mine ma implineste, in general, ce te implineste si pe tine: Iubirea, Linistea, Zambetul, Jocul, Libertatea si Binele in toate formele sale. Se asta cred ca frumusetea sta mai degraba in lucrurile simple si ca a fi Normal e noul Extraordinar. Iar cand realizezi ca frumusetea vietii sta in fiecare moment trait la maximum, atunci cand se intampla, iti dai seama ca Prezentul e mereu Extraordinar. Maine nu e promis pentru nimeni!”, a fost mesajul transmis de Smiley în mediul online.

Cât costă tacâmul de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol

Cei doi au gândit în cel mai mic detaliu absolut totul, mai ales pentru ca invitaților, deloc puțini la număr, să nu le lipsească absolut nimic. Astfel că cei doi au ales un meniu care, cu siguranță, va fi pe placul tuturor celor 350 de persoane care le vor fi alături în ziua cea mare. Prețul pentru meniului este de 100 de euro, adică circa 500 de lei.

„Va fi un meniu ce va îmbina tradiționalul cu fine diningul. Vor fi patru feluri de mâncare. Meniul va fi complex și elegant. Va îmbina toate gusturile”, a spus Emil Ioniță, șeful complexului din Snagov, pentru Fanatik.