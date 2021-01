Majda Aboulumosha, concurentă la Survivor România 2021, sezonul 2. Actrița are nevoie de susținerea fanilor: „Cât timp voi lupta...”

Majda Aboulumosha este pregătită pentru competiția dură care va avea loc în Republica Dominicană, în noul sezon „Survivor România” 2021.

In articol:

Majda Aboulumosha, concurentă la „Survivor România” 2021, sezonul 2. Actrița concurează în echipa faimoșilor din care mai fac parte Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador și Simona Hapciuc.

Majda Aboulumosha, concurentă la „Survivor România” 2021

Majda Aboulumosha se consideră o fire puternică și este pregătită să concureze la”Survivor România” și să își depășească limitele, ba chiar să descopere lucruri noi. Cât timp actrița va fi plecată în Republica Dominicană, Jacqueline, fiica Majdei, va rămâne în grija bunicii materne.

Citeste si:Jador, concurent la „Survivor România” 2021, sezonul 2. Manelistul se alătură echipei faimoșilor: ”Sper ca Dumnezeu să îmi ofere acolo sprijin fizic și psihic”

“Supraviețuitoare! Dragii mei, în curând voi pleaca din țară. Întotdeauna m-am gândit că totul se întâmplă cu un scop în viață, iar acum simt că scopul meu e să dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descopăr foarte multe lucruri. Îmi place să lucrez în echipă și simt că o să luptăm împreună ca să fie bine. Îmi doresc să simt energia voastră bună și să mă sustineți cât timp voi lupta. Îmi vor lipsi multe lucruri, dar, mai ales, familia. În curând, la @kanaldromania #survivor”, a scris Majda pe rețelele de socializare.

Majda Aboulumosha, concurentă la „Survivor România” 2021[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Topul național cu cele mai multe cazuri: Bucureștiul are peste 107.000, fiind urmat la mare distanță de Cluj și Iași - libertatea.ro

Citeste si: Prof. dr. Carmen Dorobăț a fost infectată cu COVID-19 după ce s-a vaccinat împotriva virusului - bzi.ro

Majda Aboulumosha, poveste de viață impresionantă

Majda Aboulumosha are o poveste impresionantă de viață. Actrița a fost părăsită de tatăl ei la vârsta de un an. Vedeta și-a regăsit tatăl după 25 de ani de

căutări.

”Tatăl meu a plecat când aveam 1 an. Mami era tânăra, cu mine in brațe, dar o luptătoare. Mi-a spus mereu când eu o sa vreau sa-l cunosc ea o sa-mi fie alături. Nu i-am pus prea multe întrebări de teama sa nu-i creez amintiri neplăcute. Când aveam 7 ani , imi aduc aminte ca eram îmbrăcată intr-un halat vișiniu, și ma rugam și numărăm stelele. Acela o fost un moment in care am hotărât ca Cel de Sus imi va fi tata. Tot atunci mi-am pus dorinta sa-mi întâlnesc tatăl natural. Știam ca ma asculta, știam ca intr-o zi o sa se întâmple.

Citeste si: Jador, Majda și Simona Hapciuc, concurenți la Survivor, în echipa Faimoșilor! Iată numele celor 12 vedete din sezonul 2

Anii au trecut, eu îl căutam în fiecare an. Mă pregăteam pentru acel moment, inclusiv pentru o eventuala respingere. După mulți ani in care nu primeam niciun răspuns, pana la urma prin diferite cunoștințe arabe am reușit sa găsesc un semn. Mi-au spus ca tatăl meu nu mai trăiește. Am plâns, nu intelegeam de ce . Eu credeam in visul meu. Eu știam ca o sa-l găsesc. Așteptasem atâția ani. Au mai trecut 6 luni, timp in care inima mea imi tot spunea mereu sa continui sa-l caut, știam ca Dumnezeu mi-a vorbit atunci la 7 ani, eu credeam in mine și in EL”, a povestit Majda.

Majda Aboulumosha, concurentă la „Survivor România” 2021[Sursa foto: Instagram]

Majda Aboulumosha și-a găsit tatăl după 25 de ani

Majda Aboulumosha a făcut tot posibilul ca să își găsească tatăl natural și a reușit. Actrița nu și-a judecat părintele și nu a încercat să-l tragă la socoteală pentru fapta sa.

”Fără sa spun nimănui , am mers la ambasada Libiei. Mi-am făcut curaj și m-am dus sa stau de vorba cu ambasadorul. L-am rugat , in cazul in care o sa audă vreodată de el sa-i spună ca-l caută fata lui. Ca nu vrea nimic, doar sa dau mâna cu el.

După 10 zile am primit un telefon. Era colegul lui de facultate (colegul tatălui) care mi-a spus ca tatăl meu trăiește. I-am zis ca știu! Am simțit!

Citeste si:Cine este Cosmin Stanciu, concurent la Survivor România 2021, sezon 2! Faimosul are o carieră sportivă impresionantă

Ne-am auzit pentru prima data la telefon și i-am spus ca eu când ii scriam moșului ii spuneam ca vreau sa-l cunosc de Crăciun pe tata.

Asta s-a întâmplat. Într-o lună am reușit sa-l aduc in România. Intr-o luna, de Crăciun, eu am luat masa cu tata. Am locuit împreuna o luna. Nu l-am judecat, așa cum se așteptau mulți. Știți de ce?! Pentru ca mama este o eroina. Pentru că mama a avut grijă de sentimentele mele, înainte să pună durerea ei în față”, a mărturisit actrița.

Telespectatorii vor putea urmări show-ul în cinci zile ale săptămânii. Mai exact, emisiunea „Survivor România” 2021, sezonul 2, va fi difuzată în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la ora 20:00.