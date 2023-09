Majda Aboulumosha, gest emoționant! Vedeta și-a donat părul pentru o cauză nobilă, iar acum plănuiește să ia pe toată lumea prin surprindere cu o schimbare de look: „Este visul meu”

In articol:

Majda Aboulumosha este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete din showbizul autohton. Încă de la primele sale apariții în lumina reflectoarelor, artista a atras toate privirile, datorită frumuseții și talentului său. Tocmai din acest motiv, a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Pe parcursul anilor, vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes în actorie, dar și în lumea televiziunii. Fără îndoială, se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere și asta pentru că se bucură de un parcurs profesional demn de invidiat, însă trăiește și o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul său, Mihai.

Recent, vedeta a anunțat că își dorește să își facă o schimbare radicală de look, cu care sigur va surprinde pe toată lumea. Despre ce este vorba mai exact?

Majda, totul despre schimbarea de look pe care și-o dorește

Nu mai încape îndoială faptul că Majda Aboulumosha se numără printre cele mai frumoase femei din țara noastră și nu numai. Are o siluetă demnă de invidiat și trăsături superbe, iar de-a lungul anilor a întors toate privirile.

În ciuda faptului că oamenii s-au obișnuit cu înfățișarea sa și, cel mai probabil, majoritatea spectatorilor nu s-ar aștepta la această decizie, prezentatoarea TV vrea cu orice preț să își schimbe look-ul. Mai precis, își dorește să se vopsească blond, așa cum este, de altfel și mama sa.

Ba mai mult decât atât, decizia sa vine la scurt timp după ce și-a donat părut pentru o cauză nobilă, motiv pentru care este de părere că o schimbare este mai mult decât bine-venită, mai ales că pe parcursul anilor nu a putut să își îndeplinească acest vis, întrucât a fost refuzată de foarte mulți hairstyliști.

„Aș vrea să mă fac blondă, este visul meu, asta pentru că mama mea este blondă! Tot timpul mi-am dorit să mă fac blondă, dar de fiecare dată când am întâlnit un hairstylist mi-a zis nu, sub nicio formă, pentru că îmi stric părul. Am încercat să mă fac blondă, dar m-am tuns scurt după. Atunci nu m-am lăsat pe mâna cui trebuie, din păcate. Este un sfat pentru fete, în cazul în care vor să își facă o schimbare, să apeleze la cineva de încredere, pentru că eu mi l-am distrus.

Am așteptat până s-a refăcut părul, apoi am simțit că ar trebui să mă tund, cu toate că țin foarte mult la părul meu lung. Acum a fost pentru o cauză nobilă, pentru că mi l-am donat, așa că nu mi-a părut rău. Încă veau să mă fac blondă, dar aș apela la cineva de încredere, desi nu este foarte ușor de lucrat cu părul meu.”, a mărturisit Majda pentru Playtech.ro.

