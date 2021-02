Majda de la Survivor România 2021, distrusă de dorul fiicei sale. Faimoasa a izbucnit în lacrimi în jungla Dominicană: „Îmi e foarte greu să trăiesc”

In articol:

După o lună de zile în competiția Survivor România 2021, concurenții duc lipsa oamenilor dragi și le este greu pentru că nu pot comunica deloc cu cei de acasă.

Majda de la Survivor România, distrusă de dorul fiicei sale

Majda Aboulumosha întâmpină dificultăți în jungla Dominicană, din cauza dorului de casă.

Faimoasa a mărturisit că îi este foarte greu să nu știe nimic de fetița ei și de oamenii dragi. Cu lacrimi în ochi, vedeta a declarat că o va sfătui întotdeauna pe fiica ei să vadă în oameni ce e mai frumos.

„Nu mă așteptam să fie atât de greu. Am învățat să mă uit la oamenii nevoiași, să înțeleg că sunt fericiți cu mai puțin. Faptul că nu vorbesc cu familia, că nu avem deloc contact, că nu știu de ei. Asta te rupe de realitate și îmi e foarte greu să trăiesc dorul de acasă. Sfatul meu pt Jaqueline va fi același. Eu pe ea am învățat-o să descopere ce e mai frumos și simplu în oameni.

Dacă va întâmpina greutăți eu voi fi alături de ea întotdeauna. O să-i dau același sfat, că îmbrățișarea e utilă, să nu alerge după lucruri greu de obținut și că iubirea înseamnă liniște. Să găsească liniște în jurul ei. Eu am să-i fiu alături”, a spus concurenta.

Majda Aboulumosha, poveste de viață impresionantă

Majda Aboulumosha are o poveste impresionantă de viață. Chiar dacă a fost părăsită de tatăl ei la vârsta de un an, ea a devenit un om care prețuiește familia și ar face orice pentru a-i face pe cei din jur fericiți. La vârsta de 25 de ani, după numeroase căutări și dezamăgiri, Majda și-a regăsit tatăl.

„Tatăl meu a plecat când aveam 1 an. Mami era tânăra, cu mine in brațe, dar o luptătoare. Mi-a spus mereu când eu o sa vreau sa-l cunosc ea o sa-mi fie alături. Nu i-am pus prea multe întrebări de teama sa nu-i creez amintiri neplăcute. Când aveam 7 ani, îmi aduc aminte ca eram îmbrăcată într-un halat vișiniu, și mă rugam și numărăm stelele.

Acela o fost un moment în care am hotărât ca Cel de Sus îmi va fi tată. Tot atunci mi-am pus dorința să-mi întâlnesc tatăl natural. Știam ca ma asculta, știam ca intr-o zi o sa se întâmple. Anii au trecut, eu îl căutam în fiecare an. Mă pregăteam pentru acel moment, inclusiv pentru o eventuala respingere. După mulți ani in care nu primeam niciun răspuns, până la urmă prin diferite cunoștințe arabe am reușit sa găsesc un semn.

Mi-au spus ca tatăl meu nu mai trăiește. Am plâns, nu înțelegeam de ce. Eu credeam în visul meu. Eu știam că o sa-l găsesc. Așteptasem atâția ani. Au mai trecut 6 luni, timp în care inima mea îmi tot spunea mereu să continui să-l caut, știam că Dumnezeu mi-a vorbit atunci la 7 ani, eu credeam în mine și în EL”, a povestit Majda.