Majda de la Survivor România, dureri acute în timpul probelor! La ce operație a fost supusă Faimoasa înainte să vină în Republica Dominicană

Majda din echipa Faimoților a avut multe porbleme de sănătate în tmpul porbelor de la Survivor România. Concurenta a fost luată de două ori cu ambulanța de pe teren și a avut nevoie de îngrijiri medicale. După meciul de vineri, 22 ianuarie, Faimoasa a ajuns la spital în stare de inconștiență.

Medicii i-au spus concurentei că a avut căderi mari de calciu. După ce a primit îngrijirile necesare, Majda s-a întors la coechipierii săi și le-a povestit care a fost verdictul medicului.

„Mi-a fost foarte rau, de trei zile m-am simtit rau. Am tinut in mine, nu am spus si am clacat. Mi-au zis ca am avut caderi masive de calciu. Am vomitat si dupa traseu si de dimineata, nu am zis. Nu a fost bine”,le-a povestit Majda Faimoșilor.

Majda de la Survivor România și-a schimbat silicoanele în luna octombrie a anului trecut

În timpul probei de sâmbătă, 23 ianuarie, Majda de la Faimoși a fost surprinsă în timp ce învărtea ed roata cu care își ajuta coechipiera să ajungă pe traseu. Camerele de filmat au surprins-o pe Faimoasă în timp ce se ține de piept, semn că avea dureri mari în acea zonă.

În luna octombrie a anului trecut, Majda Aboulumosha a decis să-și schimbe silicoane. Vedeta și-a dorit foarte mult să facă acest pas și s-a arătat foarte mulțumită de rezultat. Din păcate, operația o va împiedica pe Faimoasă în parcursul ei în competiția Survivor Româia.

Deși era vizibil în durere, Majda de la Survivor România 2021 a decis și de data

această să păstreze tăcerea cu privire la durerile pe care le-a avut.