Majda a fost eliminată, duminică seară, de la Survivor România 2021. Faimoasa a fost nominalizată chiar de Jador, care a ieșit favoritul publicului încă o dată. Concurentul a nominalizat-o și a susținut faptul că este una dintre verigile slabe ale echipei din care face parte.

Majda, adevărul despre experința Survivor România

În cadrul emisiunii Teo Show, Majda a vorbit despre experința Survivor România. Faimoasa susține faptul că băieții aveau o alianță, dar și un top al fetelor, iar în funcție de rezultate le clasa pe un anumit loc. Astfel, inițial, concurenții au susținut faptul că trebuie să iasa Roxana Nemeș, însă lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Majda- Da, este o alianță. Ceea ce se vede acasă, reflectă relitatea de acolo. Tot timpul se făcea un top al verigilor slabe, dar topul era concentrat doar asupra fetelor. Știam tot timpul când sunt în top, dacă mai venea o fată, care nu era atât de bună pe traseu, topurile astea se schimbau... Tot timpul era topul fetelor. Rând pe rând, fetele erau date afară. Nu erau băieții dați.

Noi, fetele, nici nu am fost la fel de unite cum au fost băieții. Adică nu am știut să ne protejăm una pe alta, nici nu ne-am făcut o strategie, nici nu am facut parte dintr-o alianță.. S-ar putea, din păcate, să mai plece câte o fată.

Majda, dezvăluiri exclusive despre competiția Survivor România! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Faimoasă și Jador: "A început să plângă, când m-a nominalizat"[Sursa foto: Captură KANAL D]

În continuare, Faimoasa a mai adăugat faptul că i se pare corect că a ieșit în acest moment, ținând cont de evoluția ei din punct de vedere sportiv.

Majda- Mi se pare că am ieșit la timp, mi se pare că am ieșit corect din punct de vedere sportiv, topul era făcut.

Majda, adevărul despre relația cu Jador

Până să vină Andreea Antonescu, era Roxana Nemeș, trebuia să iasă ea, așa spuneau ei, după care eram eu, după care Elena-Ana, înaintea băieților. Cel puțin eu nu am auzit niciodată să fie incluși și băieții, erau doar fetele.. Cred că am ieșit la timp.

De asemenea, Majda a mai adăugat faptul că după ce a fost nominalizată de către Jador, a doua oară, acesta a început să plângă. În plus, Faimoasa mai adaugă faptul că au rămas în relații bune, pentru că ea nu poate să țină dușmănie pe nimeni.

Majda- Jador, când m-a nominalizat a doua oară, l-am văzut.. i-am văzut suferința.. El a început să plângă, l-am calmat, să țină ochii deschiși, pentru că Jador are un suflet bun și nu am cum să fiu supărată pe el. Eu nu port dușmănie, nu am purtat niciodată dușmănie nimănui.