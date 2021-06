Majda, mesaj emoționant după ce Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit părinți: „Acum sunt 3...”

Ce le-a transmis Majda lui Culiță Sterp și Danielei Iliescu 09:47, iun 18, 2021 Autor: Clara Ionescu

Culiță Sterp și Daniela Iliescu au devenit joi, 17 iunie 2021, părinții unui băiețel de nota 10. Cei doi sunt extrem de nerăbdători pentru noul capitol din viața lor. Momentul a fost extrem de așteptat atât de familie, cât și de fani. Culițî Sterp a renunțat la competiția Survivor România 2021 pentru a fi alături de soția lui în acest moment special.

Dorința i s-a îndeplinit, iar Culiță Sterp și-a cunoscut băiețelul. Pe paginile de Instagram ale celor doi curg mesajele de felicitări. Majda Aboulumosha, fosta colegă a lui Culiță Sterp din echipa Faimoșilor, a transmis un mesaj emoționant pentru cei doi, care a fost repostat de Daniela Iliescu. Celebra actriță a dezvăluit că se bucură din suflet pentru cei doi și le urează tot binele din lume.

„Felicitări! Mă bucur din suflet pentru voi! Am vorbit toată competiția cu el despre familie, despre Daniela. Acum sunt 3 și casa o să le fie plină de iubire! Să vă ajute Dumnezeu să fiți înconjurați cu multă dragoste”, a scris Majda Aboulumosha, la InstaStory.

Prima fotografie cu băiețelului lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu

Fericire mare în familia lui Culiță Sterp și al Danielei Iliescu! Iubita Faimosului a adus pe lume un băiețel care a primit nota maximă la naștere, pe care toată lumea îl aștepta cu entuziasm. Celebrul cântăreț a postat prima fotografie în formula de 3, iar reacțiile nu au încetat să apară.

Imaginea a strâns peste 160.000 de like-uri în mai puțin de 24 de ore.

„Astăzi 17 Iunie, am văzut cum arată fericirea, până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment, aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți, pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat, pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”, este mesajul emoționant transmis de artist, pe rețeaua de socializare.