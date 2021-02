Majda plânge cu lacrimi amare la Survivor România. Faimoasa a fost trădată de o persoană dragă din competiție: „Am căzut psihic!”

In articol:

Ultimul consiliu de eliminare la Survivor România a fost plin de surprize pentru Majda. Concurenta s-a simțit trădată de una dintre cele mai apropiate persoane din competiție.

Majda, trădată de un prieten la Survivor România

Majda a trecut prin toate stările posibile săptămâna trecută, după ce a fost nominalizată de Jador, cel care a primit cele mai multe voturi din partea publicului. Faimoasa a mărturisit atunci că nu s-a așteptat ca tocmai prietenul ei din jungla Dominicană să o propună pentru eliminare.

Jador de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Supărarea Majdei este evidentă, pentru că, spune ea, plânge aproape în fiecare zi. „Nominalizarea de aseară am primit-o natural, așa cum s-a văzut. Am avut o reacție naturală. Am fost sinceră și am spus că nu mă așteptam, poate din parte unora, eu mă voi duce acasă la familia mea, dar nu mă așteptam din partea lui Jador .

În momentul asta nici nu-mi vine să cred că îmi tot vine să plâng și nu-mi dau seama dacă am căzut psihic sau îmi e dor de casă. Eu nu sunt în nicio bisericuță, fac parte din jungla asta și lupt, sunt alături de ei, am o zi mai proastă, dar o să dau totul până la capăt. Sper ca publicul de acasă să vadă asta și o parte dintre ei”, a spus Majda.

Majda plânge cu lacrimi amare la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador regretă că a fost nevoit să o nominalizeze pe actriță, însă susține că nu avea altă opțiune. „Îmi pare foarte rău că am votat-o pe Majda, pentru că există o legătură spirituală, de suflet, între noi, dar merita. Următoarea săptămânî nici nu vreau să-mi imaginez dacă voi fi nevoit să nominalizez unul dintre băieți”, a spus cântărețul.

Reacția Majdei după ce a fost nominalizată de Jador

Majda a fost surprinsă de decizia lui Jador de a o propune pentru eliminare, pentru că, spunea ea, nu se consideră veriga slabă din echipa Faimoșilor. Ea susținea că este o luptătoare și că nu merita să fie nominalizată.

„Sincer, nu mă așteptăm și nici nu mă consider una dintre cele mai slabe fete. Eu mereu le-am spus că nu mă consider slabă atât timp cât am dus lupta până la final. Niciodată nu m-am văitat, e posibil să fiu văzută veriga slabă pentru că nu sunt foarte ușor influențabilă și mereu am spus că voi face totul cu sufletul. Nu mă sură, dar nu mă așteptam.

Nu contează ce se va întâmpla,important e să știm să jucăm acest joc. Să nu lăsăm jocul să ne transforme și să scoatem tot ce e mai uman din noi, pentru că foamea poate scoate ce-i mai urat. Pentru fiecare există un început și o încheiere și facă aceasta este încheierea mea, sper că am sădit un strop de iubire în inima fiecăruia”, spunea Majda.