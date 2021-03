Majda, revedere emoționantă cu fiica ei. Primele imagini și declarații după Survivor România 2021: ”Eu sunt o luptătoare”

In articol:

Majda, faimoasa de la Survivor România 2021, a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, în urma votului publicului. Faimoasa a fost nominalizată chiar de Jador, care a ieșit favoritul publicului încă o dată. Concurentul a nominalizat-o și a susținut faptul că este una dintre verigile slabe ale echipei din care face parte.

” Da, este o alianță. Ceea ce se vede acasă, reflectă relitatea de acolo. Tot timpul se făcea un top al verigilor slabe, dar topul era concentrat doar asupra fetelor. Știam tot timpul când sunt în top, dacă mai venea o fată, care nu era atât de bună pe traseu, topurile astea se schimbau... Tot timpul era topul fetelor. Rând pe rând, fetele erau date afară. Nu erau băieții dați”, spunea Majda, în cadrul emisiunii Teo Show, imediat după eliminarea de la Survivor România 2021.

Citeste si: Majda se confruntă cu probleme de sănătate, după plecarea de la Survivor România 2021: „O să rămân toata viața cu...”

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Fosta concurentă s-a întors în România, acolo unde, pe aeroport, a fost așteptată de familia ei.

Revederea cu fetița ei a fost una foarte emoționantă, care s-a încheiat cu râuri de lacrimi! Majda este în culmea fericirii, după Survivor România, și abia așteaptă să petreacă mult timp cu cei dragi, așa cum ne-a mărturisit.

Majda

Majda

Majda, primele declarații după revenirea în România

Majda a făcut și primele declarații după venirea în România.

Chiar pe aeroport, Majda ne-a mărturisit faptul că i-a lipsit cel mai mult familia ei, cu care așteaptă să petreacă tot mai mult timp, acasă, liniștiți.

Citeste si: Majda, dezvăluiri exclusive despre competiția Survivor România! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Faimoasă și Jador: "A început să plângă, când m-a nominalizat"

” Am venit cu mai multă putere, am venit cu o experiență mult mai mare despre viață, chiar dacă am stat două luni am înțeles mai multe lucruri, mi-am dat seama despre mine, că eu sunt o luptătoare.

Îmi doresc sa stau cu familia mea în casă, să stau, să mă bucur de liniștea familiei mele. Mi-a lipsit foarte mult familia”, au fost primele declarații ale Majdei, după eliminarea de la Survivor România 2021.

Majda