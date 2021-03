Majda se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor România. Chiar ea a dat vestea tristă: ”De când m-am întors am...”

In articol:

Majda a fost una dintre cele mai iubite concurente din echipa Faimoșilor de la Survivor România. Vedeta a fost prietenă cu toată lumea și a încercat să-i ajute pe toți așa cum a putut. După un parcurs foarte bun în competiția fenomen de la Kanal D, Majda a fost eliminată în urma votului publicului. Actrița s-a întors acasă, acolo unde petrece momente liniștite în damilie.

Majda a mărturisit în mediul online faptul că are niște probleme de sănătate, după ce s-a întors din Republica Dominicană. Fosta ”faimoasă” vrea să meargă la sala de fitness și să aibă o siluetă de invidiat.

” Nu amâna momentul! Când vine vorba despre corpul tău, dă-i atenție! El îți dă mereu semne când ceva nu este în regulă. Vreau să am grijă de sănătatea mea! Ăsta e mesajul pe care trebuie să vi-l spuneți zilnic. De când m-am întors am niște probleme de sănătate, dar era normal corpul să reacționeze diferit la schimbare. Momentan îmi doresc să scap de kilogramele acumulate de când am venit și retentia de apă. De mâine o să încep programul de detox și voi bea ceaiurile o bună perioadă. Vreau să-mi reiau activitățile și să mă întorc în sala de fitness”, a scris Majda, pe contul ei de Instagram.

Majda, dezvăluiri nebănuite despre Survivor!

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Majda de la Survivor România 2021 a dezvăluit că a fost împăcată atunci când a aflat că va părăsi competiția. „Le-am spus colegilor mei, în cazul în care voi fi bârfită după copac, să nu vină să îmi spună pentru că am multe luni de stat cu ei și nu mă interesează părerea lor și ce poveste și-au creat.

Dar nu am auzit nimic rău. Îmi fac griji pentru ei în momentul în care fac mâncare acasă. Ei au spus că sunt ca o mamă, ca o soră și mă bucuram atât de tare. E important să stăm să ne mâncăm puținul ăla împreună. Orice puțin pe care noi îl vedem aici e foarte mult acolo”, a declarat Majda.