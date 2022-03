Mălina Avasiloaie a știut că va avea băiat, dinainte să afle că este însărcinată: „Am avut un vis”. Cum se va numi fiul ei

In articol:

Mălina Avasiloaie este în culmea fericirii, asta pentru că în curând, artista își va strânge copilul la piept. În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii Teo Show, difuzată pe Kanal D, blondina și soțul ei au declarat că vor să afle sexul bebelușului lor, chiar în ziua în care vor spune ”DA” în fața ofițerului de

Stare Civilă, fapt ce s-a și întâmplat deja, cei doi urmând să devină părinți de băiat.

Ei bine, însă, Mălina Avasiloaie a explicat că, de fapt, ea știa că va avea un băiețel, chiar de dinainte de a afla că este însărcinată, asta pentru că a primit mai multe semne care au prevestit sexul bebelușului.

Mălina Avasiloaie: „L-am visat cum arăta cu tot cu trăsături”

Blondina știa că va avea băiat, chiar de dinainte de a afla că este însărcinată, asta pentru că, într-o noapte, a visat că va avea un băiețel, apoi, la puțin timp, bunica sa a contactat-o și i-a spus același lucru, respectiv că va fi mamă de băiat.

Citeste si: Vlăduța Lupău este însărcinată! Artista și Adi Rus vor deveni părinți pentru prima dată: „Minunea mea”

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

Ei bine, totul s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte să afle că, întra-adevăr, este însărcinată, asta pentru că nu era prea convinsă să facă un test de sarcină, însă partenerul său, Alin, i-a comandat un test, ulterior l-a făcut, rezultatul fiind unul pozitiv.

"Am avut un vis in care mi s-a spus că o să am băiat. L-am visat cum arăta cu tot cu trăsături, cu absolut orice, iar apoi și mamaia m-a sunat să îmi spună că o să am un băiat.(...) Alin era la un congres în Dubai si mie îmi intarziase vreo două zile. Eu nu eram așa fixată să fac testul, dar el mi-a comandat testul de sarcină la ușă de acolo. Am zis hai mă să-l fac și nu a trecut nici măcar un minut și am vzăut două linii. Deci am crezut că pic jos.(...)", a povestit Mălina Avasiloaie, în cadrul unei emisiuni TV.

Artista ar vrea să-și numească fiul Lucas

Cât despre nume, Mălina Avasiloaie spune că ar dori să-și numească fiul Lucas, însă Alin, soțul său, este mai pretențios când vine vorba despre cum se va numi copilul lor, motiv pentru care se vor mai gândi asupra numelui până când vor găsi varianta cea mai bună.

Ei bine, însă, în cazul în care cei doi ar fi devenit părinți de fetiță, lucrurile ar fi stat altfel, asta pentru că și Mălina și Alin căzuseră de acord asupra numelui Lara, artista fiind o mare fană a Larei Fabian.

Citeste si: Vlăduța Lupău, dată de gol de propria mamă! A dezvăluit la TV un detaliu despre sarcină, pe care artista îl ținea secret

"E o problemă că încă nu am ajuns la un numitor comun cu Alin. Deocamdată nu-i place nicio propunere de-a mea, cred că are o problemă personală cu numele de băieți. Dacă era fată, era foarte ușor pentru că ar fi chemat-o Lara Gabor.(...) Îmi place Lucas foarte mult, nu-i place.", a mai spus artista.