Mălina Avasiloaie, primele declarații după ce născut! Ce a putut spune artista despre soțul ei, Alin Gabor: „El a fost primul care...”

Mălina Avasiloaie este în culmea fericirii, asta pentru că pe data de 2 august, artista a devenit mămică pentru prima dată, aducându-l pe lume pe fiului ei și al partenerului său de viață, Alin Gabor.

La scurt timp după ce a născut, blondina a postat și o serie de imagini pe Instagram, acolo unde a împărtășit cu internauții momentul special.

De asemenea, recent, Mălina Avasiloaie a făcut și o serie de declarații, dezvăluind cum se simte după naștere, dar și ce a făcut soțul ei, Alin, imediat ce și-a văzut fiul.

„Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt acea zi ar fi ”revelație” pe toate planurile”

Mălina Avasiloaie radiază de fericire! Pe data de 2 august, blondina l-a adus pe lume pe fiul ei, iar recent, aceasta a făcut o serie de declarații din postura de mămică.

Cântăreața a mărturisit că acum, după ce a născut, are o apreciere mai mare față de toate mamele, iar ziua în care a devenit mămică o consideră o sărbătoare.

Cât despre Alin Gabor, soțul ei, Mălina Avasiloaie a spus că nu se aștepta să fie atât de grijuliu și atent, iar proaspătul tătic a fost primul care a schimbat scutecul bebelușului.

„Este un copil sănătos, eu sunt bine, mă recuperez. După ziua de 2 august, pe care eu o consider chiar sărbătoarea vieții mele, după cum am scris și pe Instagram, pot să zic că am devenit o feministă convinsă și că aprecierea mea față de mame și de femei, în general, a crescut cu mult. Am văzut prin câte sacrificii trece o mamă și cum s-a dezvoltat simțul acesta matern de a fi în stare să suporți orice durere, numai ca puiul tău să fie bine.

Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt acea zi ar fi ”revelație” pe toate planurile, iar venirea lui bebe pe lume a avut un impact uimitor asupra relației dintre mine și Alin. L-am văzut pe Alin în postura de tătic și, chiar dacă mi-l imaginam un tată bun, pentru că altfel nu aș fi făcut pasul acesta alături de el, nu mi-l închipuiam totuși atât de grijuliu, atât de curajos și de dornic să învețe, el a fost primul care a schimbat scutecul. Aștept să mă externez, să ajung acasă la cei dragi. Atât în familia mea, cât și în cea a lui Alin este o sărbătoare, e un copil așteptat, un copil dorit de toată lumea.”, a declarat Mălina Avasiloaie, potrivit spectacola.ro.

Ce a spus Nicole Cherry, nașa copilului

Nicole Cherry este nașa de cununie a celor doi proaspeți părinți, dar și a bebelușului celor doi, iar după ce finul ei a venit pe lume, artista a făcut o serie de declarații.

”Totul a decurs minunat și îi așteptăm acasă. Sunt foarte fericită. Am un finuț sănătos, asta este tot ce contează și cu siguranță vom avea timp să ne jucăm și să ne cunoaștem foarte bine”, a spus Nicole Cherry.