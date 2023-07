Mălina Avasiloaie, sâmbăta aceasta, în emisiunea “Duet cu Alexandra”, difuzată la Kanal D2 : “Am încercat să scap de el când am ajuns în București, până când mi-am dat seama că nu mai sunt eu”

Editia din această săptămână a emisiunii “Duet cu Alexandra”, difuzata de la ora 14:00, la Kanal D2, aduce în fața telespectatorilor o artistă remarcabilă, care va aduce o notă specială de autenticitate si emoție prin muzica ei: Mălina Avasiloaie.

Malina Avasiloaie a povestit cu emotie despre cautarile sale si dorinta de autenticitate. "Am puțin accent moldovenesc. Am încercat să scap de el când am ajuns în București, până când mi-am dat seama că nu mai sunt eu. În loc să fiu atentă la ce vreau să transmit ca mesaj, eram atentă la cum sună. Până când mi-am zis gata, aia e, vorbesc așa cum știu eu și aia e."

Cu amintiri vii, artista își aduce aminte de serile în care cânta la diferite evenimente pentru o sumă modestă. Deși aceasta nu părea o recompensă financiară semnificativă, Malina considera că a-și împărtăși talentul cu oamenii din jurul ei era mai mult decât suficient. Această experiență timpurie și dorința de a-și îmbunătăți abilitățile au devenit fundamentul unei cariere muzicale solide.

“Nu a existat niciodata o varianat B in viata mea, a fost muzica sau nimic… Am studiat la Liceul de Arta, am inceput sa cant la nunti, cant de prin clasa a saptea. Tin minte ca ai mei parinti nici nu voiau sa ma lase sa merg ca sa cant la nunti, cantam toata seara pe 100-200 de lei si mi se parea mult”, povesteste artista.

Duetul dintre cele două artiste promite să aducă în fața publicului o experiență muzicală aparte, în care originalitatea și pasiunea pentru muzică se îmbină într-un mod inedit și emoționant sambata, la “Duet cu Alexandra”, emisiune difuzata la 14:00, la Kanal D2.