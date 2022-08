Mama Alexandrei Măceșanu reacționează, după interviul lui Dincă, din pușcărie! "Aceste fete trăiesc, nu le-a ucis în curtea lui"

In articol:

Penitenciarul Craiova a deschis o anchetă internă, după ce gândul.ro a publicat un interviu cu Gheorghe Dincă, din pușcărie, în care face o serie de dezvăluiri halucinante.

"Monstrul din Caracal" susține că nu le-a ucis pe cele două fete, ci a fost torturat și obligat să recunoască crimele. De aceeași părerea este și mama Alexandrei Măceșanu, care crede cu tărie că fiica ei și Luiza Melencu trăiesc.

Gheoghe Dincă a făcut declarații halucinante din pușcărie, chiar înainte ca magistrații să dea hotărârea finală în cazul Caracal. Într-un interviu pentru sursa citată, acesta a dezvăluit că nu le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, ci ar fi fost forțat să ia vina asupra sa.

Dincă susține, însă, că una dintre acuzațiile care i se aduc este reală:, a declarat Dincă, în interviul acordat din penitenciar.

Întrebat ce s-a întâmplat cu cele două adolescente, "Monstrul din Caracal" a mărturisit că Alexandra și Luiza ar fi fost scoase din țară, pentru ca nimeni să nu le poată găsi: "Sunt plecate în Turcia, duse de cineva. Am fost bătut şi nevoit să iau asupra mea şi am acceptat … mi-au zis … câte persoane ai omorât? Numai astea două? Şi în timpul bătăii am zis nu două, două sunt îngropate la mine în curte. După aceea s-a declanşat nebunia să caute cu excavatorul şi nu s-a găsit niciun os uman. Credeţi-mă, alea sunt făcături.", a mai spus Dincă.

Mama Alexandrei Măceșanu, prima reacție după declarațiile halucinante, făcute de Dincă

Nici familia Alexandrei Măceșanu pare să nu creadă prea mult în unele acuzații pe care procurorii i le aduc lui Gheorghe Dincă. Tudorița Măceșanu, mama adolecentei, crede cu tărie că fiica ei și Luiza Melencu trăiesc: "Aceste fete trăiesc. Dincă nu le-a ucis în curtea lui. Sunt luate, dar nu spune cu adevărat de cine sunt luate fetele acestea. Nu spune adevărul. Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în acea zi în care a răpit-o pe Alexandra.

Probabil că o să îi dea pedeapsa maximă, de 30 de ani, dar pe noi nu ne încălzeşte cu nimic această pedeapsă. El poate să putrezească în închisoare, atâta timp cât nu ştim cu adevărat ceea ce s-a întâmplat cu copilul nostru şi ce a făcut cu adevărat cu această fată, unde este şi ce s-a întâmplat cu adevărat.", a declarat mama Alexandrei Măceșanu, pentru antena3.ro.