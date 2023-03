Mama Alinei Eriko face tot posibilul să o aducă în țară și să o interneze! La cine a apelat pentru ajutor: „Am discutat ce se poate face pentru fata mea”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Alina Eriko a distribuit în mediul online un videoclip care i-a îngrijorat foarte mult pe cei care o cunosc încă din zilele ei de glorie pe cea supranumită „Pantera neagră”.

Dacă în urmă cu câțiva ani bruneta avea un corp demn de invidiat și un chip perfect și se bucura de un foarte mare succes, acum lucrurile stau cu totul altfel.

În imaginile postate pe TikTok tânăra apărea neîngrijită, fără dinții de sus și cu un comportament de-a dreptul bizar. Pe rețelele de socializare au început să circule o mulțime de imagini și informații despre starea ei, iar internauții i-au criticat dur familia, despre care au spus că au lăsat-o să ajungă într-o astfel de situație jalnică, fără a se implica în vreun fel. Iată că la scurt timp după ce au fost puși la zid, apropiații ei au pus piciorul în prag.

Demersuri importante pentru aducerea Alinei Eriko în țară

Nu a durat foarte mult timp până ce imaginile postate de aceasta să devină virale și să fie văzute de mii de oameni. Cum cei care o cunosc pe brunetă nu au putut sta cu mâinile în sân și i-au acuzat familia că nu o ajută în niciun fel. Recent, mama Alinei Eriko a mărturisit că a făcut noi demersuri foarte importante pentru a-și aduce fiica în țară chiar dacă aceasta nu își dorește să se întoarcă.

Femeia vrea să o ajute pe brunetă să lupte cu problema substanțelor interzise și a mers la Asociația Națională Antidrog, iar mai apoi a luat legătura chiar cu Cristel Ioțu de la Ministerul de Interne.

„Am fost la Asociația Națională Antidrog, pentru a discuta ce se poate face pentru fata mea Alina Grigore. Ulterior, la două zile am luat legătura cu domnul Cristel Ioțu de la Ministerul de Interne. M-a îndrumat unde să merg și ce să fac. Am scris o cerere și am depus-o. Aștept răspuns la domiciliul meu și să fiu contactată la numărul de telefon.”, a declarat mama Alinei Eriko, potrivit antenastars.ro.

Motivul pentru care mama brunetei nu merge în Anglia după fiica ei

Încă de când s-a aflat în ce situație a ajuns ”Pantera Neagră”, așa cum era cunoscută, o mulțime de oameni s-au întrebat de ce nu merge mama acesteia în Anglia, locul în care vedeta este stabilită. Pentru a rezolva acest mister, femeia a reamintit faptul că ea este cea care are grijă de copii Alinei Eriko, inclusiv de fiica cea mică de numai cinci ani. Astfel, aceasta nu poate pleca și să își lase nepoții singuri.

„Multă lume mă întreabă de ce nu merg după ea în Anglia. Nu pot să merg, pentru că am în plasament copiii ei, mai ales pe cea mică, de cinci ani.”, a mai spus mama vedetei.

