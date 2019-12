Ana Maria a murit la vârsta de 19 ani, după ce a adus un copil pe lume. Au trecut aprope două luni de la tragedia care i-a zgudit pe familie și pe apropiați, iar părinții suferă cumplit.

Pe pagina ei de Facebook, mama tinerei a publicat un mesaj cutremurător.

Nimeni și nimic nu te poate înlocui, fata mamei, orice aș face mă gândesc doar la tine, iubita mamei. Te văd și te simt peste tot. Să nu uiți că mama te va iubi veșnic, până voi veni la tine și promit că atunci când ne vom reîntâlni te voi lua în brațe și nu îți voi mai da drumul niciodată, vom fi împreună pentru eternitate 😭😭😭💔💔💔💔” a fost mesajul dureros, publicat de mama Anei Maria.

De ce a murit Ana Maria

În urma autopsiei efectuate, medicii au ajuns la un nou verdict, după ce inițial s-a vorbit de septicemie în cazul morții ei, cauzată de o bucată de placentă care a rămas în uterul ei.

“In rezultat apare faptul ca moartea Anei-Maria a avut ca punct de plecare modificari la nivel uterin. Este vorba de o hemoragie post-partum, printr-o subinvolutie de situs placentar. Trebuia cineva sa ii spuna ca trebuie sa vina la control, dupa nastere. Ideea este ca, in momentul in care a ajuns la spital cu starea pe care a avut-o, ar fi trebuit in primul rand sa se faca un examen ginecologic si dupa aceea sa o trimita in alte parti.

Am aflat ca se simtea rau, era palida si spunea ca oboseste. Femeia a pierdut sange incet, incet, pentru ca subinvolutia de situs placentar determina o hemoragie mai putin zgomotoasa si, in timp, prin aceasta hemoragie cronica, in uter au aparut zone de necroza iar de acolo a aparut coagularea intravasculara diseminata, si in final, sepsisul. Evolutia Anei-Maria A FOST IMPREVIZIBILA, sunt niste cazuri rare. Pe mine m-a durut momentul in care a venit la UPU si la 19 ani, o lauza, este etichetata cu lumbago acut si trimisa la reumatologie. Parerea mea este ca, daca ar fi fost trimisa la ginecologie ar fi existat o sansa. Dar aceasta plimbare de la UPU la REUMATOLOGIE i-a fost fatala“, a declarat medicul legist, Gina Ilie, pentru infobraila.