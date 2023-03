Mama Bellei Santiago nu vine la nunta fiicei sale. Artista a dezvăluit care este motivul: „M-am supărat”

In articol:

Bella Santiago trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Nicolae Ionuț Grigore, cel ce îi va deveni soț chiar pe data de 26 mai. Cei doi sunt pregătiți să facă acest pas, însă artista este nefericită, întrucât mama sa nu va fi prezentă la marele eveniment.

Cu toate acestea, cântăreața îi va avea aproape pe doi verișori și un unchi, veniți tocmai de peste hotare.

Bella Santiago își dorește să cânte la nunta sa, însă Teo Trandafir a atenționat-o că este semn rău. Deși superstițiile spun că asta ar duce la divorț, artista este hotărâtă să facă acest gest, atât la biserică, cât și la petrecerea de nuntă.

Mama Bellei Santiago nu va fi prezentă la nuntă

Bella Santiago trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Bărbatul pe care îl iubește necondiționat îi va deveni soț cât de curând, iar familia și prietenii îi vor fi alături în ziua cea mare. Cu toate acestea, vedeta este nemulțumită deoarece mama sa nu va putea să îi fie aproape în cea mai specială zi a vieții ei.

Vedeta a mărturisit că cea care i-a dat viață are câteva probleme de sănătate și este riscant să călătorească.

Artista a înțeles acest lucru, însă s-a simțit dezamăgită.

„ Mama are 68 de ani și niciodată nu a călătorit, în viața ei, cu avionul și chiar înainte mi-a spus că vine. A fost la doctor și i-a zis doctorul că are probleme cu spatele, are probleme cu spatele de mult, are scolioză și având în vedere vârsta ei, e mai greu să călătorească și să stea în avion 16 ore. O înțeleg și pe ea, dar m-am supărat un pic, dar după aceea am înțeles”, a explicat Bella Santiago, pentru viva.ro.

Deși mama sa nu va putea ajunge la nunta artistei, aceasta a mărturisit că doi verișori și un unchi vor fi prezenți în ziua cea mare. La eveniment sunt invitate 200 de persoane, iar artista va fi înconjurată de persoane dragi și prieteni apropiați.

„ O să vină verișorul meu din Italia, cu care am copilărit împreună la bunici și el a plecat în Roma și a rămas acolo, dar mi-a spus că o să vină la nunta mea, și o să mai vină verișoara mea, care e în Spania. Sper să vină și unchiul meu. Mi-a zis mama din Filipine: «Lasă că vine fratele meu care stă în Spania»”, a mai spus cântăreața.

Bella Santiago vrea să cânte la nunta sa

Deși Teo Trandafir a atenționat-o să nu cânte la nunta sa, Bella Santiago este determinată să facă acest lucru. Mai mult decât atât, vedeta vrea să aibă un moment artistic la biserică, dar și la petrecere.

„ Da, o să cânt. Am auzit că în România, dacă cânți la nunta, ta este ceva greșit. Mi-a zis Teo Trandafir «Dacă cânți la nunta ta, înseamnă despărțire». Când m-am văzut ultima dată cu Teo, mi-a spus ultima dată: «Nu cânta la nunta ta, o să vorbesc cu soțul tău să nu cânți la nunta ta», dar am zis că o să cânt, voi începe chiar de la biserică, o să cânt la biserică și la petrecere”, a precizat artista.

