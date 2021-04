Mama care și-a născut copilul chiar dacă știa că nu va avea picioare și o mână: „Am decis că Henry merita o șansă”

In articol:

Rose Higgs, din Marea Britanie, a fost extrem de fericită când a aflat că este însărcinată cu cel de-al treilea copil.

Număra zilele până la fericitul moment în care va naște, dar între timp mergea la controalele de rutină pentru a se asigura că sarcina decurge normal și sănătos.

I-a căzut cerul în cap în momentul în care medicul ginecolog i-a spus, după o ecografie, că bebelușul ei suferă de o boală cruntă, din cauza căreia va avea dizabilități fizice grave. A fost sfătuită să facă o întrerupere de sarcină, iar vestea a devastat-o. A ales în cele din urmă să păstreze bebelușul. Iată povestea incredibilă a unei mame care și-a iubit copilul mai presus de orice și nu a vrut să renunțe la el indiferent de verdictul medicilor.

A fost sfătuită să facă avort, după ce a aflat că fiul ei suferă de „sindromul de benzi amniotice”

Femeia a fost anunțată că fiul ei se va naște cu grave dizabilități la membrele superioare și inferioare, o condiție cae se numește „sindromul de benzi amniotice”.

Din cauza lui, anumite părți ale corpului, în special membrele și degetele, riscau să rămână blocate în uter,între benzile fibroase de la nivelul sacului amniotic. Chiar și după ce medicul ginecolog, dar și apropiații au sfătuit-o să facă întrerupere de sarcină, însă aceasta a decis să-și nască copilul.

Chiar și după ce a aflat toate aceste informații, Rosie nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să nu avorteze.

„Nu am avut nicio îndoială să îl păstrez, indiferent de sfaturile pe care le-am primit…Când mi s-a spus că bebelușul meu va avea o singură mână și nu va avea picioare, am fost îngrijorată și supărată”, a declarat Rosie Higgs, potrivit DailyMail.

Aceasta este asistentă la o școală pentru copii cu dizabilități, iar decizia a fost extrem de ușor de luat, mai ales că și soțul ei a susținut-o.

„Eu și Peter am decis că Henry merita o șansă. Peter m-a susținut atât de mult și am luat fiecare decizie împreună.

Am știut că nu vom renunța la sarcină. Întrucât lucram în fiecare zi cu copii cu nevoi speciale, știam că Henry va fi bine. Pe perioada sarcinii am fost speriată. Am făcut ecografii la fiecare patru săptămâni…”, a mai adăugat aceasta.

Nașterea băiețelului i-a împlinit ca părinți: „ Nu are toate membrele, dar pentru mine este perfect”

Henry, căci așa l-au botezat, s-a născut în urmă cu 11 luni, pe când Marea Britanie era încă în lockdown. A venit pe lume prin cezariană, iar Rosie a fost extrem de agitată pe tot parcurul nașterii, pentru că știa că fiul ei este într-o situație de risc. Și acum își aduce aminte primul moment în care le-a văzut și l-a ținut în brațe, s-a îndrăgostit de el la prima vedere.

„A fost cumplit de trist să nu o am pe mama mea aproape, mai ales pentru că știam că Henry era într-o situație de mare risc.

Din fericire, asistentele au fost fantastice. Am fost atât de stresată pe parcursul sarcinii, iar când Henry s-a născut asistentele m-au întrebat dacă vreau să îl văd chiar atunci, întrucât eram foarte agitată. M-am îndrăgostit de îndată ce Peter mi-a pus băiețelul în brațe”, a mai spus Rosie Higgs.

Aceasta știe că fiul ei este puțin diferit, însă asta nu-l face cu nimic mai puțin perfect decât alți copii. Este convinsă că cel mic va trece peste toate obstacolele pentru că ea va fi mereu alături de el.

„Știu că întotdeauna va fi un pic diferit, dar luăm lucrurile pas cu pas zi de zi și știu că va fi capabil să treacă peste toate. Nu are toate membrele, dar pentru mine este perfect.”