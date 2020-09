Sonia Maria Alb, mama ucigașă In articol: Sentința Tribunalului Cluj

Povestea băiețelului care a fost omorât de mama sa Mama din Cluj care și-a omorât fiul de 9 ani, în bătaie, a fost acum condamnată la peste 23 de ani de închisoare. Sonia Maria Alb, mama lui Luca, un băiețel de 9 ani, și-a ucisfiul în urmă cu un an, în apartamentul în care locuiau în Cluj. Femeia a fost acum condamnată la 23 de ani și cinci luni de închisoare. Magistrații Tribunalului Cluj au condamnat-o pe Sonia Maria Alb de violență în familie sub forma omorului calificat, violență în familie sub forma lovirii și relele tratamente aplicate minorului. Anchetatorii au explicat că femeia a acționat în deplinătatea facultăților mintale. Sentința Tribunalului Cluj

"Condamnă pe inculpata Alb Sonia Maria, în prezent deţinută în Penitenciarul Gherla; În baza art.199 alin.1 C.pen. rap. la art.189 alin.1 lit.h C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a și d C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie sub forma omorului calificat (victima B.Luca I.), la pedeapsa de 20 (douăzeci) de ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen. În temeiul art.199 alin.1 C.pen. rap. la art.193 alin.2 C.pen., cu aplicarea art.77 alin.1 lit.d C.pen., în condițiile art.52 alin.3 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de violență în familie sub forma lovirii, în modalitatea participației improprii (persoana vătămată B.D.E.), la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare. În baza art.197 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de relele tratamente aplicate minorului (persoana vătămată B.Luca I.), la pedeapsa de : 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen.

În temeiul art.197 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de relele tratamente aplicate minorului (persoana vătămată B.D.E.), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen. În baza art.197 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de relele tratamente aplicate minorului (persoana vătămată B.C.M.), la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen.

În temeiul art.38 alin.1 și 2 C.pen. constată că infracțiunile săvârșite de inculpată sunt concurente, iar în temeiul art.39 alin.1 lit.b C.pen., art.45 alin.1 şi alin.3 lit.a C.pen. contopeşte pedepsele stabilite pentru acestea şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, sporită cu 3 ani și 3 luni închisoare (1/3 din totalul celorlalte pedepse), în final rezultând pedeapsa de : 23 (douăzecişitrei) de ani, 3 (trei) luni închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 lit.a, b şi e C.pen. Face aplicarea art.65 alin.1 C.pen. rap. la art.45 alin.5 C.pen. şi art.66 lit.a, b şi e C.pen. În baza art.399 alin.1 C.pr.pen. menţine starea de arest a inculpatei, iar în baza art.72 alin.1 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată acesteia timpul detenţiei preventive începând cu data de 07.07.2019 şi până la zi", este decizia magistraților, conform clujust.ro.

Femeia care a putut să-și omoare băiețelul va putea contesta decizia printr-un apel, în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței.

Luca a fost găsit mort în 6 iulie 2019, iar necropsia a arătat că decesul micuţului a survenit ca urmare a loviturilor primite.

Cazul a îngrozit o țară întreagă, mai ales că trupul micuțului Luca era plin de vânătăi, despre care s-a aflat ulterior că au fost cauzate de propria mamă și de fratele cel mare, la îndemnul mamei.

Procesul a fost deschis pe 19 decembrie 2019, conform ziardecluj.ro.În timpul afișării în fața magistraților a fost scos la iveală și faptul că Sonia Maria Alb l-a bătut pe copilașul ei cu o coadă de mătură până când aceasta s-a rupt. De altfel, femeia l-a rugat pe fratele mai mare să-l calcea pe cel mic în picioare cu ghetele de fotbal.

Asociația "Misionarii lui Padre Pio" a postat un mesaj legat de decesul micuțului Luca:

"Cu inimile sfasiate de durere, cu sufletul mahnit si cuprinsi de o tristete apasatoare, care ne-a spulberat zorii unei zile de duminica, ce parea a fi una linistita, va facem cunoscut ca micutul Luca, de 9 ani, unul dintre cei mai buni, mai inteligenti si mai talentati copii, care participau zilnic la activitatile ce s-a desfasurat in timpul anului scolar la Centrul Sollievo, si-a incheiat in mod brutal, violent si tragic scurta calatorie pamanteasca, in seara trecuta, fiind rapus miseleste tocmai de cea care i-a dat viata...

Dar Luca nu era doar unul dintre copiii nostri dragi, de care ne ingrijeam mereu cu atata bucurie si disponibilitate, el era, alaturi de fratele lui geaman David, unul dintre finii nostri, caci au fost botezati de noi cu o luna in urma, participand cu totii la aceasta bucurie a lor.

Mesajul Asociației Misionarii lui Padre Pio

Acum, ne intristam si plangem, ne despartim vremelnic de finul si copilasul nostru drag Luca, ii incredintam sufletelul mult chinuit si suferind in mainile Tatalui Ceresc si il rugam sa il aseze in Sanul Sau parintesc, daruindu-i iubirea si caldura de care nu a avut parte pe pamant...

Sa ne ierti pe noi, pe toti, copil frumos si drag, ca nu ne-am dat seama si n-am stiut nimic despre calvarul prin care treceai si n-am facut nimic ca sa te putem salva....

Drum lin spre stele, copile drag ! Roaga-te si pentru noi, de-acolo de Sus, pana cand va veni din nou clipa revederii...".