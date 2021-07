Mama concurentei Aya de la Puterea Dragostei a născut un băiețel. Mesajul emoționant postat de proaspăta mămică: ”Fructul iubirii noastre”

Aya și Oana, mama ei [Sursa foto: Instagram] 10:40, iul 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Aya este una dintre cele mai apreciate și iubite concurente din sezonul trei Puterea Dragostei. Tânăra trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Andrei, fiind unul dintre cuplurile la care oamenii de acasă se așteaptă să ia premiul cel mare. Ei bine, concurenta Aya de la Puterea Dragostei mai are un motiv de fericire pe lângă iubirea pe care o trăiește alături de Andrei.

Oana, mama ei, a devenit din nou mămică!

Citeste si: EXCLUSIV Cristian Comănici și Mariana de la Puterea dragostei, întâlnire emoționantă la aeroport: „La bine și la greu!”

Femeia a născut, de curând, un băiețel și este în culmea fericirii alături de partenerul ei de viață și de minunea care a venit pe lume. Oana are parte numai de clipe de emoție de când copilul ei a văzut lumina zilei. Oficial, Aya de la Puterea Dragostei are încă un frățior! Tânăra a apreciat o postare făcută de mama ei, imediat cum aceasta a născut. Se pare că tânăra se bucură enorm că mai are încă un frățior.

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

”Bine ai venit, minunea noastră, te iubim maxim, Bunul Dumnezeu ne-a dat cel mai de preț cadou, care ne va aduce cele mai mari bucurii, alături de tine formăm o familie, tu ești fructul iubirii noastre”, este mesajul emoționant postat pe Instagram de Oana, mama concurentei Aya de la Puterea Dragostei.

Mama concurentei Aya[Sursa foto: Instagram]

Aya, mesaj emoționant pentru mama ei

Tânăra i-a transmis celei care i-a dat viață și un mesaj emoționant, acum ceva timp. ” Unei singure ființe din viața mea îi datorez tot ceea ce eu am și ce sunt azi. Nu există cuvinte care să o descrie! Te iubesc, Mami! La mulți ani”, este mesajul foarte emoționant scris de Aya pe contul ei de Instagram. Aya și cea care i-a dat viață sunt exact ca două picături de apă.