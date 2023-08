Mama Danielei Crudu strălucește la botezul nepoatei sale! Primele imagini cu Florentina, care a venit în România tocmai din Italia, special pentru eveniment

In articol:

Astăzi are loc botezul fiicei Danielei Crudu, un motiv de mare bucurie pentru întreaga familie a vedetei. Daiana Maria a devenit de astăzi creștinată, așa că de la marele eveniment nu putea lipsi nici bunica sa, care a venit tocmai din Italia pentru a fi prezentă alături de cele mai importante persoane din viața sa.

Fosta asistentă TV a postat în mediul online un scurt filmuleț cu mama sa, Florentina, arătându-le tuturor cât de mândră este de cea care i-a dat viață.

Florentina este o bunică foarte fericită și, chiar dacă a fost necesar să depună un efort considerabil pentru a veni în țară, toate au pălit în fața bucuriei pe care o are de fiecare dată când își privește nepoțica de doar câteva luni. Femeia a ales să poarte o rochie mov deschis, fiind aranjată din cap până în picioare. În dreptul imaginii postate, influencerița a scris un mesaj emoționant, alături de o inimioară.

„Mama”, a fost mesajul simplu, dar de efect, pe care Daniela Crudu l-a postat în dreptul imaginii cu mama sa.

Ce părere are Florentina despre fiica sa în postura de mamă pentru prima dată?

Spre surprinderea sa, mama Danielei Crudu, Florentina, a rămas de-a dreptul uimită să vadă cât de bine se descurcă fiica sa în postura de mamă.

Aceasta a mărturisit că nu se aștepta ca fosta asistentă TV să fie atât de implicată în creșterea fetiței sale.

„Sunt foarte emoționată! Am venit din Italia special pentru acest eveniment cu plăcere și cu mare bucurie să fim alături de nepoțică, de fată. E o mamă super Daniela. Nu mă așteptam la ea, vă zic sincer, am venit din Italia special, credeam că o să rămân aici 3 luni de zile, până se obișnuia ea. Am văzut că se descurcă foarte bine, chiar super bine, nu mă așteptam din partea ei. (...)”, a spus mama Danielei Crudu, conform Antena Stars.

