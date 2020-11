Mama Deliei a ajuns de urgență pe masa de operație. Ce probleme de sănătate are Gina Matache: „Nu se mai putea amâna”

Delia Matache, la spital

Mama Deliei a suferit o intervenție chirurgicală de urgență. Gina Matache i-a șocat pe fanii săi când a publicat o fotografie cu ea în spital, în timp ce i se administrau perfuzii. Cu ultimele puteri, ea le-a transmis oamenilor de ce nu putea fi amânată această operație.

Celebra cântăreață de muzică de petrecere a știut să gestioneze situația cu calm, deși a trecut prin momente grele. Mai mult, în descrierea din dreptul fotografiei postate pe Facebook a scris mesajul „Na belea!”, semn că este îngrijorată.

Gina Matache, mesaj de pe patul de spital

Mama Deliei a făcut primele declarații după intervenție și a explicat de ce era necesară această procedură. Ea a declarat pentru o emisiune televizată că deși îi era teamă de operație, a fost nevoită să recurgă la ea.

„Ce să pățesc? Nu am pățit nimic, doar m-am operat de glandă de tiroidă. M-am operat aseară. Dacă îmi era teamă, ce să fac? Trebuia să mă operez, m-am operat pur și simplu, mai ales că am fost pe mână bună, pe mâna specialiștilor, așa că...”, a declarat Gina Matache.

Gina Matache spune că se simte bine acum și a ținut să le mulțumească medicilor pentru că au avut grijă ca totul să decurgă bine.

„Nu se mai putea amâna această intervenție. Acum mă simt foarte bine. Nu am ce să zic, sunt niște oameni... să le dea Dumnezeu sănătate. În sfârșit, avem și noi niște medici calumea. Cel puțin aici, nu știu cum or fi în altă parte. Aici, de la portar până la ultima e infirmieră e exemplar tot. Am avut noroc, nici măcar la operație nu am simțit durere, nu am simțit nimic”, a adăugat ea.